Участие в ПМЭФ-2022 примут представители всех субъектов РФ

Всего в состав делегаций регионов РФ, по данным на 14 июня, вошли более 1000 участников.
По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2022 Антона Кобякова, представить инвестиционный потенциал регионов, а также их продукцию как никогда важно именно сейчас - в период изменения логистических цепочек и поиска партнеров для достижения импортонезависимости России. Об этом пишет mkset.ru.
“Со стороны региональных властей и крупного бизнеса уже проведена громадная работа, поэтому мы ожидаем заключения важнейших стратегических контрактов и соглашений. Организационный комитет постоянно взаимодействует со всеми регионами, предоставляя им возможность принять участие в ПМЭФ-2022 на бесплатной основе согласно утвержденным квотам”, - добавил Кобяков.
Отмечается, что на выставке Петербургского международного экономического форума будут показаны проекты, раскрывающие потенциал субъектов РФ. Сведения об уникальных продуктах и региональных инвестпроектах, принимающих участие в выставке форума, размещены на веб-сайте ПМЭФ-2022, в разделе “Выставка”.
Традиционно форум проходит при поддержке титульных партнеров ПМЭФ-2022: ПАО "Сбербанк", ООО “Холдинговая компания ЮэСэМ”, государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”. Стратегический партнер мероприятия - ПАО “Россети”, а информационным партнером является медиахолдинг 1MI. Официальный авиаперевозчик форума - ПАО “Аэрофлот”, генеральный спонсор - Банк ВТБ (ПАО). Генеральные партнеры ПМЭФ - ИТ-компания VK, государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ”, ПАО "Газпром", АО “Газпромбанк”, ПАО “Газпром нефть”, АО “НСПК” - оператор платежной системы “Мир”, а также ПАО “НОВАТЭК” и государственная корпорация “Ростех”.