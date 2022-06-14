Участие в ПМЭФ-2022 примут представители всех субъектов РФ



По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2022 Антона Кобякова, представить инвестиционный потенциал регионов, а также их продукцию как никогда важно именно сейчас - в период изменения логистических цепочек и поиска партнеров для достижения импортонезависимости России. Об этом пишет mkset.ru.