Депутат Якубовский: Необходимо оставить банкам доступ к ЕГРН при оформлении сделок

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что нужна доработка поправок в закон о государственной регистрации недвижимости, которые сейчас обсуждают в Госдуме, в части предоставления сведений из ЕГРН.
Как отметил парламентарий, документ стоит доработать учитывая интересы и граждан, и бизнеса, так как среди лиц, которые имеют право на получение сведений из реестра, нужно оставить банки. Он подчеркнул, что кроме банковских организаций есть учреждения, которые проводят сделки с недвижимостью через специальные площадки. Об этом пишет 1prime.ru.
“В первую очередь мы должны обезопасить граждан, а с другой стороны, дать возможность функционировать добросовестным предпринимателям. При подготовке поправок стоит учитывать, что на рынке сделок с недвижимостью работают не только граждане напрямую или через риелторов, но и через такие платформы, как "Домклик", "Метр квадратный, - отметил Якубовский. - А учитывая, что их акционерами выступают лидирующие в части ипотечного кредитования банки страны - Сбер, ВТБ, стоит подумать, чтобы включить в список тех, кому доступна информация, банки из числа тех, кто имеет подобные ресурсы, от которых зависит быстрота и чистота ипотечных сделок, чтобы не накладывать на граждан дополнительные расходы и не усложнять процесс”.
Ранее законопроект был внесен в Государственную думу в первых числах апреля апреля и принят в первом чтении. Среди соавторов проекта - группа думских депутатов, включая Александра Хинштейна.
Так, изменения предлагается внести в Федеральный закон 218-ФЗ, поскольку персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть доступны третьим лицам только с согласия физического лица, а при отсутствии указанной записи информация может быть предоставлена только по запросу нотариуса.