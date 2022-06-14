Депутат Якубовский: Необходимо оставить банкам доступ к ЕГРН при оформлении сделок

“В первую очередь мы должны обезопасить граждан, а с другой стороны, дать возможность функционировать добросовестным предпринимателям. При подготовке поправок стоит учитывать, что на рынке сделок с недвижимостью работают не только граждане напрямую или через риелторов, но и через такие платформы, как "Домклик", "Метр квадратный, - отметил Якубовский. - А учитывая, что их акционерами выступают лидирующие в части ипотечного кредитования банки страны - Сбер, ВТБ, стоит подумать, чтобы включить в список тех, кому доступна информация, банки из числа тех, кто имеет подобные ресурсы, от которых зависит быстрота и чистота ипотечных сделок, чтобы не накладывать на граждан дополнительные расходы и не усложнять процесс”.