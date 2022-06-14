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Депутат Якубовский: Необходимо оставить банкам доступ к ЕГРН при оформлении сделок

Депутат Якубовский: Необходимо оставить банкам доступ к ЕГРН при оформлении сделок

15 июня, 00:04
Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что нужна доработка поправок в закон о госрегистрации недвижимости, которые сейчас обсуждают в Госдуме, в части предоставления сведений из ЕГРН

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что нужна доработка поправок в закон о государственной регистрации недвижимости, которые сейчас обсуждают в Госдуме, в части предоставления сведений из ЕГРН. 

Как отметил парламентарий, документ стоит доработать учитывая интересы и граждан, и бизнеса, так как среди лиц, которые имеют право на получение сведений из реестра, нужно оставить банки. Он подчеркнул, что кроме банковских организаций есть учреждения, которые проводят сделки с недвижимостью через специальные площадки. Об этом пишет 1prime.ru.

“В первую очередь мы должны обезопасить граждан, а с другой стороны, дать возможность функционировать добросовестным предпринимателям. При подготовке поправок стоит учитывать, что на рынке сделок с недвижимостью работают не только граждане напрямую или через риелторов, но и через такие платформы, как "Домклик", "Метр квадратный, - отметил Якубовский. - А учитывая, что их акционерами выступают лидирующие в части ипотечного кредитования банки страны - Сбер, ВТБ, стоит подумать, чтобы включить в список тех, кому доступна информация, банки из числа тех, кто имеет подобные ресурсы, от которых зависит быстрота и чистота ипотечных сделок, чтобы не накладывать на граждан дополнительные расходы и не усложнять процесс”.

Ранее законопроект был внесен в Государственную думу в первых числах апреля апреля и принят в первом чтении. Среди соавторов проекта - группа думских депутатов, включая Александра Хинштейна. 

Так, изменения предлагается внести в Федеральный закон 218-ФЗ, поскольку персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть доступны третьим лицам только с согласия физического лица, а при отсутствии указанной записи информация может быть предоставлена только по запросу нотариуса.

 

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