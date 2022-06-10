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В Омске появятся граффити с портретами участников спецоперации на Украине

В Омске появятся граффити с портретами участников спецоперации на Украине

10 июня, 18:42
Фото: Правительство Омской области
Над проектом работает омский художник Эдвин Франк.

В Омске на фасаде пятиэтажного дома по № 4 по улице Лермонтова создают портрет Артема Салугина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Указом президента боец посмертно награжден Орденом Мужества.

«Это не последний проект, который будет реализован в городе, таких муралов будет два. Портреты будут нарисованы в разных стилях. Мы согласовывали проекты с жителями домов, с родственниками ребят», — рассказала заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Олеся Потапова.
Правительство Омской области

Площадь полотна около 200 квадратных метров. Над проектом работает омский художник Эдвин Франк. 

«Ко мне обратились мои коллеги из Президентского фонда культурных инициатив с предложением создать портреты наших земляков. Я не смог остаться в стороне», — рассказал он.
Правительство Омской области

Начальный этап уже проделан — художник нанес грунт, колер и контуры рисунка. По словам автора, на создание полотна уйдет примерно неделя.

#Новости#Омск
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