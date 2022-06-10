В Омске появятся граффити с портретами участников спецоперации на Украине

В Омске на фасаде пятиэтажного дома по № 4 по улице Лермонтова создают портрет Артема Салугина, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Указом президента боец посмертно награжден Орденом Мужества.
«Это не последний проект, который будет реализован в городе, таких муралов будет два. Портреты будут нарисованы в разных стилях. Мы согласовывали проекты с жителями домов, с родственниками ребят», — рассказала заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Олеся Потапова.
Площадь полотна около 200 квадратных метров. Над проектом работает омский художник Эдвин Франк.
«Ко мне обратились мои коллеги из Президентского фонда культурных инициатив с предложением создать портреты наших земляков. Я не смог остаться в стороне», — рассказал он.
Начальный этап уже проделан — художник нанес грунт, колер и контуры рисунка. По словам автора, на создание полотна уйдет примерно неделя.