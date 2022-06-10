В Омске изменили автобусный маршрут ради жителей одной улицы

В обратном направлении автобусы будут ехать с улицы 33-я Северная на улицу 4-я Челюскинцев, затем они повернут на улицу Багратиона и далее поедут по обычной схеме. По будним дням на маршрут №46 будут выходить 13 автобусов малого класса, а в выходные и праздники – шесть автобусов. Решение об изменении маршрута связано с желанием улучшить транспортное обслуживание жителей, которые живут на улице Багратиона.