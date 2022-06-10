В Омске изменили автобусный маршрут ради жителей одной улицы

В Омске с 11 июня изменится схема движения автобусного маршрута №46 «Железнодорожный вокзал – улица Облепиховая». Теперь при поезде в сторону центра города автобусы будут поворачивать направо под путепроводом с улицы 21-й Амурской и ехать по улице Багратиона до улицы 4-й Челюскинцев. Далее общественный транспорт поедет по утвержденной схеме.
В обратном направлении автобусы будут ехать с улицы 33-я Северная на улицу 4-я Челюскинцев, затем они повернут на улицу Багратиона и далее поедут по обычной схеме. По будним дням на маршрут №46 будут выходить 13 автобусов малого класса, а в выходные и праздники – шесть автобусов. Решение об изменении маршрута связано с желанием улучшить транспортное обслуживание жителей, которые живут на улице Багратиона.