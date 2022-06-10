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В Омске изменили автобусный маршрут ради жителей одной улицы

В Омске изменили автобусный маршрут ради жителей одной улицы

10 июня, 10:45
Фото: 1MI

В Омске изменилась схема движения маршрута № 46

Автобус № 46 будет ездить по другой схеме.

В Омске с 11 июня изменится схема движения автобусного маршрута №46 «Железнодорожный вокзал – улица Облепиховая». Теперь при поезде в сторону центра города автобусы будут поворачивать направо под путепроводом с улицы 21-й Амурской и ехать по улице Багратиона до улицы 4-й Челюскинцев. Далее общественный транспорт поедет по утвержденной схеме.

В обратном направлении автобусы будут ехать с улицы 33-я Северная на улицу 4-я Челюскинцев, затем они повернут на улицу Багратиона и далее поедут по обычной схеме. По будним дням на маршрут №46 будут выходить 13 автобусов малого класса, а в выходные и праздники – шесть автобусов. Решение об изменении маршрута связано с желанием улучшить транспортное обслуживание жителей, которые живут на улице Багратиона.

#Общество#Город#Новости#Омск#Транспорт#Вероника Жукова
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