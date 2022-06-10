Омский НПЗ поможет школьникам экранизировать сказки

Благодаря гранту Омского НПЗ в школе № 63 появился необычный творческий проект — «Скаzка: StartUp». В научной лаборатории «СкаZка» ученики 4 — 7 классов сочиняют собственные сказки, пишут по ним сценарии, готовят костюмы и декорации, а потом снимают экранизации с помощью своих гаджетов. Ребята также будут участвовать в онлайн-конкурсах во «Вконтакте».
Проект победил в грантовом конкурсе и получил дорогу в жизнь благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». При поддержке ОНПЗ юным сказочникам обновили сцену с занавесом, установили звуковое оборудование, закупили беспроводные микрофоны, видеопроектор и цифровой фотоаппарат.
«В школе прошел урок актерского мастерства, который провела преподаватель театрального отделения детской школы искусств Елена Сидоренкова, совместно с хореографом Есенией Нурекеновой. Дети научились азам театрального мастерства, чтобы успешно воплотить свои сказки в жизнь на сцене. Во многом, это стало возможно благодаря помощи Омского НПЗ. Мы обновили сцену, у нас появилась новая красивая ширма, мощнейшее звуковое оборудование, микрофоны, экран с проектором. Мы теперь можем снимать все выступления ребят», — рассказала директор средней школы № 63 Ольга Аникина.
Директор школы отмечает, что дети много времени проводят со своими гаджетами, но часто тратят его бесцельно. Теперь же появилась идея, как использовать смартфоны с пользой. Ребятам предоставляют возможность придумать и оживить сказку, попробовать себя в роли сценаристов, декораторов и режиссеров. В съемках могут помогать родители и друзья. Фантазия участников проекта ничем не ограничена: героями их произведений могут быть даже предметы из современного обихода, к примеру, компьютер или автомобиль.
Организаторы планируют провести еще один мастер-класс для детей в сентябре. В нем поучаствуют и поделятся опытом актеры театра кукол «Арлекин». А в ноябре состоится конкурс детских постановок. Его победители примут участие в большом творческом фестивале, который запланирован на конец ноября — начало декабря. Победители получат призы от организаторов проекта.
Отметим, этом году ОНПЗ поможет реализовать 17 социальных проектов омичей. Поддержка инициатив активных жителей — ключевое направление программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Программа реализуется на протяжении 10 лет и нацелена на повышение качества жизни в регионе. Предприятие оказывает поддержку инициатив в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.