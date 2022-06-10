Омский НПЗ поможет школьникам экранизировать сказки

Директор школы отмечает, что дети много времени проводят со своими гаджетами, но часто тратят его бесцельно. Теперь же появилась идея, как использовать смартфоны с пользой. Ребятам предоставляют возможность придумать и оживить сказку, попробовать себя в роли сценаристов, декораторов и режиссеров. В съемках могут помогать родители и друзья. Фантазия участников проекта ничем не ограничена: героями их произведений могут быть даже предметы из современного обихода, к примеру, компьютер или автомобиль.