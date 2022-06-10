Минприроды назвало предприятие, которое травит омичей по ночам

В минприроды назвали источник запаха, на который в последнее время постоянно жаловались омичи. По данным ведомства, это пометохранилище одной из птицефабрик.
«Установлен и подтвержден замерами передвижной экологической лабораторией источник загрязнения атмосферного воздуха, с которым связаны массовые сообщения жителей города. Информация о зафиксированных превышениях в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в результате горения пометохранилища — объекта, подлежащего федеральному государственному экологическому контролю, немедленно передана в надзорные органы», — сообщает минприроды.
По требованию прокуратуры Росприроднадзор и Роспотребнадзор начал проверки. Также ипредприятияю готовы оказать помочь с тушением пожара.
Напомним, на удушливые запахи, преимущественно по ночам, омичи жалуются уже несколько дней подряд. Ситуация усугубляется практически еженощным штилем, во время которого все выбросы концентрируются над городом.