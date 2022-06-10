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Минприроды назвало предприятие, которое травит омичей по ночам

Минприроды назвало предприятие, которое травит омичей по ночам

10 июня, 22:25
Фото: 1MI

Источником запаха гари в Омске назвали пометохранилище птицефабрики

Омичи дышали выбросами с горящего хранилища птичьего помета.

В минприроды назвали источник запаха, на который в последнее время постоянно жаловались омичи. По данным ведомства, это пометохранилище одной из птицефабрик.

«Установлен и подтвержден замерами передвижной экологической лабораторией источник загрязнения атмосферного воздуха, с которым связаны массовые сообщения жителей города. Информация о зафиксированных превышениях в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в результате горения пометохранилища — объекта, подлежащего федеральному государственному экологическому контролю, немедленно передана в надзорные органы», — сообщает минприроды.

По требованию прокуратуры Росприроднадзор и Роспотребнадзор начал проверки. Также ипредприятияю готовы оказать помочь с тушением пожара.

Напомним, на удушливые запахи, преимущественно по ночам, омичи жалуются уже несколько дней подряд. Ситуация усугубляется практически еженощным штилем, во время которого все выбросы концентрируются над городом.

#Новости#Выбросы
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