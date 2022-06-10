Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 9,9%

На сегодняшний день «Открытие Авто» входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю автокредитов и топ-3 по объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП. С начала года банк выдал более 22 тыс. автокредитов на сумму 27,4 млрд рублей. Порядка 2/3 кредитных договоров было оформлено на авто с пробегом. Средний чек в мае составил 906 тыс. рублей на подержанный и 1,9 млн рублей на новый автомобиль. Среди наиболее популярных в мае кредитных авто в новом сегменте оказались марки Kia, Hyundai, Lada, Renault и Geely, в сегменте АСП -Lada, Kia Hyundai, Toyota и Nissan. Заемщики чаще предпочитают оформлять кредиты на сумму 1,5 –2 млн рублей по новым и от 500 тыс. до 1 млн рублей по авто с пробегом, на срок от 4-5 лет и с первоначальным взносом в 20-30%.