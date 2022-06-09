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В Москве в ДТП попали мотоцикл и легковой автомобиль

В Москве в ДТП попали мотоцикл и легковой автомобиль

9 июня, 16:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На Севастопольском проспекте мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем.

На юге Москвы в ДТП попали легковой автомобиль и мотоцикл, сообщает 360tv.ru со ссылкой на столичный Дептранс. В результате аварии две полосы в сторону центра оказались заняты, но движение не было затруднено.

Авария произошла в районе дома № 59 на Севастопольском проспекте. В Telegram-канале Дептранса Москвы появилась видеозапись ДТП: на кадрах видно, что два мотоциклиста на высокой скорости движутся по шоссе, далее один из них врезается в автомобиль, двигавшийся впереди. От удара мотоцикл отбросило на несколько метров.

На месте происшествия работают городские оперативные службы. Движение по шоссе продолжается, информации о пострадавшем в аварии мотоциклисте нет.

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