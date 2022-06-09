В Москве в ДТП попали мотоцикл и легковой автомобиль

Авария произошла в районе дома № 59 на Севастопольском проспекте. В Telegram-канале Дептранса Москвы появилась видеозапись ДТП: на кадрах видно, что два мотоциклиста на высокой скорости движутся по шоссе, далее один из них врезается в автомобиль, двигавшийся впереди. От удара мотоцикл отбросило на несколько метров.