В Москве в ДТП попали мотоцикл и легковой автомобиль

На юге Москвы в ДТП попали легковой автомобиль и мотоцикл, сообщает 360tv.ru со ссылкой на столичный Дептранс. В результате аварии две полосы в сторону центра оказались заняты, но движение не было затруднено.
Авария произошла в районе дома № 59 на Севастопольском проспекте. В Telegram-канале Дептранса Москвы появилась видеозапись ДТП: на кадрах видно, что два мотоциклиста на высокой скорости движутся по шоссе, далее один из них врезается в автомобиль, двигавшийся впереди. От удара мотоцикл отбросило на несколько метров.
На месте происшествия работают городские оперативные службы. Движение по шоссе продолжается, информации о пострадавшем в аварии мотоциклисте нет.