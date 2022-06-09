Мэрия Омска утвердила проект планировки и межевания территории «Кварталы Драверта»

Постановление администрации охватывает участок в границах улиц Конева — Волгоградской — Лукашевича и левого берега Иртыша. Это квадрат площадью почти 1,3 тыс. га, из которых освоено 590 га. В документе отмечено, что с конца 90-х здесь ведется активное строительство. Только за последние десять лет возведено более 1,2 млн кв. метров жилья.