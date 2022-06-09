Мэрия Омска утвердила проект планировки и межевания территории «Кварталы Драверта»

Постановление администрации охватывает участок в границах улиц Конева — Волгоградской — Лукашевича и левого берега Иртыша. Это квадрат площадью почти 1,3 тыс. га, из которых освоено 590 га. В документе отмечено, что с конца 90-х здесь ведется активное строительство. Только за последние десять лет возведено более 1,2 млн кв. метров жилья.
Проект планировки предусматривает, что в перспективе число жителей этой территории увеличится до 168 тысяч. Здесь будут построены новые школы, детские сады, общественно-деловые и спортивные учреждения. Под парки, скверы и зелёные бульвары отдадут почти 200 га.
«Кварталы Драверта» — проект преобразования территории в границах улиц 3-я Островская — Крупской — Шаронова — 1-я Рыбачья. Его мастер-план Брусника разработала вместе с датскими архитекторами, обладающими большим опытом создания гуманной среды.
Развитие площадки начнётся в 2022 году и продлится 12 лет. За этот период здесь появится более 300 тыс. кв. метров жилья, большая школа со спортивным кластером, несколько детских садов, два парка и пешеходный бульвар.
«Мы хотим показать, как человек может преобразовать пространство, какими могут быть новые стандарты жилья, как создать среду принципиально иного качества», — комментирует директор филиала Брусники в Омске Михаил Ансимов. — «Мы верим в этот регион и эту территорию, верим, что наши идеи найдут отклик у горожан».