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К киевлянам обратились с призывом не пользоваться метро

К киевлянам обратились с призывом не пользоваться метро

8 июня, 22:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В метрополитене Киева появились плакаты, авторы которых призывают жителей отказаться от поездок на метро, которое являет собой образчик «тяжкого наследия» советского прошлого.

«Откажись от метро. Откажись от наследия Советского Союза», — гласят листовки. Ведь дело в том, что метро и дороги с мостами и эстакадами были сооружены в украинской столице в советское время, когда город восстанавливался после освобождения от фашистских захватчиков. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на портал РусВесна.

Журналисты издания полагают, что идея неонацистов об отказе от советского наследия весьма здравая, так как нечестно пользоваться разработками и плодами трудов тех, кого так на дух не переносишь.

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