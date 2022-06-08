К киевлянам обратились с призывом не пользоваться метро

«Откажись от метро. Откажись от наследия Советского Союза», — гласят листовки. Ведь дело в том, что метро и дороги с мостами и эстакадами были сооружены в украинской столице в советское время, когда город восстанавливался после освобождения от фашистских захватчиков. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на портал РусВесна.
Журналисты издания полагают, что идея неонацистов об отказе от советского наследия весьма здравая, так как нечестно пользоваться разработками и плодами трудов тех, кого так на дух не переносишь.