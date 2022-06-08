К киевлянам обратились с призывом не пользоваться метро

«Откажись от метро. Откажись от наследия Советского Союза», — гласят листовки. Ведь дело в том, что метро и дороги с мостами и эстакадами были сооружены в украинской столице в советское время, когда город восстанавливался после освобождения от фашистских захватчиков. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на портал РусВесна.