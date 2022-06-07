В Омске из-за поломки самолета надолго задержали рейс в Москву

В омском аэропорту на несколько часов задерживается вылет самолета в Москву. Внештатную ситуацию вызвала поломка самолета.
Рейс авиакомпании S7 должен был отправиться в московский аэропорт Домодедово в 19:30. Однако пассажиры уже больше трех часов ждут посадки. Причем не в здании аэровокзала, а на улице.
«К сожалению, информации нет пока. Часть пассажиров разъехалась по домам, оставшиеся коротают время на улице за ограждением», — рассказала очевидец Татьяна Батищева.
Сейчас в омском аэропорту ждут резервный борт. Предположительно, рейс задержится до часу ночи.