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В Омске из-за поломки самолета надолго задержали рейс в Москву

В Омске из-за поломки самолета надолго задержали рейс в Москву

7 июня, 22:33
Фото: 1MI
Пассажирам приходится ждать на улице.

В омском аэропорту на несколько часов задерживается вылет самолета в Москву. Внештатную ситуацию вызвала поломка самолета.

Рейс авиакомпании S7 должен был отправиться в московский аэропорт Домодедово в 19:30. Однако пассажиры уже больше трех часов ждут посадки. Причем не в здании аэровокзала, а на улице.

«К сожалению, информации нет пока. Часть пассажиров разъехалась по домам, оставшиеся коротают время на улице за ограждением», — рассказала очевидец Татьяна Батищева.

Сейчас в омском аэропорту ждут резервный борт. Предположительно, рейс задержится до часу ночи.

#Новости#Омск#Задержка рейса
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