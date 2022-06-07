Незаконные действия сотрудников. Омские заключенные пожаловались на условия в СИЗО-1

Омбудсмен по правам человека в Омской области Ирина Касьянова вместе с начальником отдела аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека Игорем Патрахиным внезапно посетили СИЗО-1, где пообщались с заключенными.
Основной целью визита была проверка исполнения противокоронавирусных мер, а также соблюдение температурного режима, освещения, питания. Некоторые заключенные оказались недовольны условиями нахождения в СИЗО-1.
«Подсудимый М. обратился с жалобой на действия суда, осужденный Т. — с жалобой на медицинское обслуживание в СИЗО-1 и осужденный А. — с жалобой на условия содержания в учреждениях УФСИН России по Омской области и незаконные действия сотрудников УФСИН России по Омской области. Жалобы осужденных Т. и А. направлены в компетентные органы для проведения проверок», - сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Каждый из обратившихся омичей получил ответы на свои вопросы. Больше жалоб от подозреваемых, обвиняемых и осужденных не поступило, добавили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Омской области.
Напомним, ранее не раз распространялись жалобы осужденных на пытки в омских колониях. В УФСИН это признали, заявив, что случаи были в 2015-16 годах, и виновные уже уволены.