Названа дата, когда из Омской области начнут ездить электрички в Казахстан

Электропоезд будет курсировать по маршруту «Петропавловск – Исилькуль – Петропавловск». Так, электрички № 6974 и № 6980 будут отправляться из Петропавловска в 8:56 и 21:41, а приезжать в Исилькуль – в 11:55 и 0:38 соответственно.