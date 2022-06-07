Город55
ГлавноеВсе новости
Названа дата, когда из Омской области начнут ездить электрички в Казахстан

Названа дата, когда из Омской области начнут ездить электрички в Казахстан

7 июня, 10:25
Фото: 1MI

С 8 июня электрички начнут ездить из Омской области в Казахстан

Электрички отменяли из-за пандемии коронавируса.

С 8 июня из Омской области снова начнут ездить электрички в Казахстан. Ранее их отменили из-за пандемии коронавируса.

Электропоезд будет курсировать по маршруту «Петропавловск – Исилькуль – Петропавловск». Так, электрички № 6974 и № 6980 будут отправляться из Петропавловска в 8:56 и 21:41, а приезжать в Исилькуль – в 11:55 и 0:38 соответственно.

Что касается маршрутов № 6979 и № 6973, то они будут выезжать из Исилькуля в 5:07 и 15:01 и прибывать в Петропавловск в 7:50 и 17:43.

Отметим, что для того, чтобы попасть на территорию Казахстана омичам понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

#Общество#Новости#Омская область#Казахстан#Электричка#Вероника Жукова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18