Названа дата, когда из Омской области начнут ездить электрички в Казахстан

С 8 июня из Омской области снова начнут ездить электрички в Казахстан. Ранее их отменили из-за пандемии коронавируса.
Электропоезд будет курсировать по маршруту «Петропавловск – Исилькуль – Петропавловск». Так, электрички № 6974 и № 6980 будут отправляться из Петропавловска в 8:56 и 21:41, а приезжать в Исилькуль – в 11:55 и 0:38 соответственно.
Что касается маршрутов № 6979 и № 6973, то они будут выезжать из Исилькуля в 5:07 и 15:01 и прибывать в Петропавловск в 7:50 и 17:43.
Отметим, что для того, чтобы попасть на территорию Казахстана омичам понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.