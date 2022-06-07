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Набережная и сквер у дороги-дублера. Что благоустроят в Омске через год

Набережная и сквер у дороги-дублера. Что благоустроят в Омске через год

7 июня, 19:18
Фото: 1MI

Омская мэрия утвердила скверы, которые благоустроят в 2023 году

Это территории, за которые проголосовали омичи.
Мэрия Омска опубликовала список территорий, которые благоустроят в следующем году. Общественные пространства выбирали омичи голосованием. В числе лидеров оказались сквер имени Казанника и площадь праздников на улице Гашека. Всего на выбор было представлено 17 общественных пространств.

Сегодня появился список победителей голосования:

  • сквер им. А. И. Казанника — 14 522 голоса;
  • площадь праздников на улице Гашека — 13 536 голосов;
  • сквер у городского драматического театра «Студия Л. Ермолаевой» — 12 891 голос;
  • сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10-м микрорайоне — 10 641 голос;
  • набережная Тухачевского (от Юбилейного моста до улицы Таубе)  — 9 752 голоса.

Всего в голосовании приняли участие 112 тысяч 443 человека.

#Новости#Омск#Благоустройство#Касается каждого
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