Мэрия Омска опубликовала список территорий, которые благоустроят в следующем году. Общественные пространства выбирали омичи голосованием. В числе лидеров оказались сквер имени Казанника и площадь праздников на улице Гашека. Всего на выбор было представлено 17 общественных пространств.