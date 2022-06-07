Мэрия Омска опубликовала список территорий, которые благоустроят в следующем году. Общественные пространства выбирали омичи голосованием. В числе лидеров оказались сквер имени Казанника и площадь праздников на улице Гашека. Всего на выбор было представлено 17 общественных пространств.
Сегодня появился список победителей голосования:
сквер им. А. И. Казанника — 14 522 голоса;
площадь праздников на улице Гашека — 13 536 голосов;
сквер у городского драматического театра «Студия Л. Ермолаевой» — 12 891 голос;
сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10-м микрорайоне — 10 641 голос;
набережная Тухачевского (от Юбилейного моста до улицы Таубе) — 9 752 голоса.
Всего в голосовании приняли участие 112 тысяч 443 человека.