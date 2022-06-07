Бессараб рассказала о возможных нюансах получения пенсионных выплат

INFOX.ru с ссылкой на «Народные новости», публикует рккомендации Бессараб гражданам России. Нужно учитывать, что пенсионные взносы в ПФР передает работодатель. Поэтому, еще работая, следует отследить насколько добросовестно тот исполняет свои обязанности страхователя. Ошибка работодателя может привести к тому, что какие-то периоды работы не будут учтены.