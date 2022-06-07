Бессараб рассказала о возможных нюансах получения пенсионных выплат

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала пенсионерам и тем, кто скоро выйдет на пенсию, на что им следует обратить свое внимание.
INFOX.ru с ссылкой на «Народные новости», публикует рккомендации Бессараб гражданам России. Нужно учитывать, что пенсионные взносы в ПФР передает работодатель. Поэтому, еще работая, следует отследить насколько добросовестно тот исполняет свои обязанности страхователя. Ошибка работодателя может привести к тому, что какие-то периоды работы не будут учтены.
Вредные или опасные условия труда предусматривают получение дополнительных выплат или право на досрочный выход на пенсию. Следует своевременно отслеживать такие моменты, чтобы потом не пришлось доказывать эти факты в суде.
Только «белая» зарплата позволяет в полном объеме перечислять пенсионные взносы, напоминает Бессараб.
Она также отметила, что к 2023 году почти все работодатели переведены на электронный учет. Работнику уже не обязательно лично посещать ПФР, чтобы принести документы.