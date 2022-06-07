Город55
ГлавноеВсе новости

Бессараб рассказала о возможных нюансах получения пенсионных выплат

7 июня, 22:42
Граждан России, вышедших на пенсию в текущем году, предупредили о некоторых нюансах при получении положенных выплат.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала пенсионерам и тем, кто скоро выйдет на пенсию, на что им следует обратить свое внимание. 

INFOX.ru с ссылкой на «Народные новости», публикует рккомендации  Бессараб гражданам России. Нужно учитывать, что пенсионные взносы в ПФР передает работодатель. Поэтому, еще работая, следует отследить насколько добросовестно тот исполняет свои обязанности страхователя. Ошибка работодателя может привести к тому, что какие-то периоды работы не будут учтены.

Вредные или опасные условия труда предусматривают получение дополнительных выплат или право на досрочный выход на пенсию. Следует своевременно отслеживать такие моменты, чтобы потом не пришлось доказывать эти факты в суде.

Только «белая» зарплата позволяет в полном объеме перечислять пенсионные взносы, напоминает Бессараб. 

Она также отметила, что к 2023 году почти все работодатели переведены на электронный учет. Работнику уже не обязательно лично посещать ПФР, чтобы принести документы.

 

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18