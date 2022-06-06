Весеннее обострение: В марте 2022 года был зафиксирован пик активности хакеров

В частности, в марте нынешнего года защитные решения «Лаборатории Касперского» нейтрализовали 19 млн опасных писем, тогда как еще месяцем ранее их было на пять миллионов меньше. При этом Россия вошла в десятку стран, подвергшихся наибольшему количеству атак со стороны злоумышленников. Об этом пишет iz.ru.