Весеннее обострение: В марте 2022 года был зафиксирован пик активности хакеров

Чаще всего, как отмечают эксперты, для этого использовались вложенные файлы формата .docx, .pdf, .zip, .rar, .xlsx, при открывании которых происходит заражение компьютера вредоносной программой.
В частности, в марте нынешнего года защитные решения «Лаборатории Касперского» нейтрализовали 19 млн опасных писем, тогда как еще месяцем ранее их было на пять миллионов меньше. При этом Россия вошла в десятку стран, подвергшихся наибольшему количеству атак со стороны злоумышленников. Об этом пишет iz.ru.
В «Лаборатории Касперского» уточнили, что хакеры в марте отправляли пользователям электронные сообщения с вложенными вредоносными документами в два раза чаще, чем в феврале (5,5 млн против 2,7 млн). Как рассказал эксперт по кибербезопасности компании Денис Паринов, на сегодняшний день вредоносные офисные документы — один из самых частых способов заражения устройств жертвы.
А бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник пояснила, что с помощью документов форматов docx, .pdf, .zip, .rar, .xlsx рассылаются вирусы, черви и троянские программы, благодаря которым злоумышленник получает доступ к конфиденциальной информации пользователя или компании, чтобы впоследствии так или иначе получить с ее помощью деньги.