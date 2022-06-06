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Весеннее обострение: В марте 2022 года был зафиксирован пик активности хакеров

Весеннее обострение: В марте 2022 года был зафиксирован пик активности хакеров

6 июня, 21:12
Фото: piqsels.com
Минувшей весной резко увеличилось количество писем, рассылаемых хакерами через электронную почту с целью внедрения вирусов.

Чаще всего, как отмечают эксперты, для этого использовались вложенные файлы формата .docx, .pdf, .zip, .rar, .xlsx, при открывании которых происходит заражение компьютера вредоносной программой.  

В частности, в марте нынешнего года защитные решения «Лаборатории Касперского» нейтрализовали 19 млн опасных писем, тогда как еще месяцем ранее их было на пять миллионов меньше. При этом Россия вошла в десятку стран, подвергшихся наибольшему количеству атак со стороны злоумышленников. Об этом пишет iz.ru.

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что хакеры в марте отправляли пользователям электронные сообщения с вложенными вредоносными документами в два раза чаще, чем в феврале (5,5 млн против 2,7 млн). Как рассказал эксперт по кибербезопасности компании Денис Паринов, на сегодняшний день вредоносные офисные документы — один из самых частых способов заражения устройств жертвы.

А  бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник пояснила, что с помощью документов форматов docx, .pdf, .zip, .rar, .xlsx рассылаются вирусы, черви и троянские программы, благодаря которым злоумышленник получает доступ к конфиденциальной информации пользователя или компании, чтобы впоследствии так или иначе получить с ее помощью деньги.

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