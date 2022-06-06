Певец Маршал резко высказался об артистах, критикующих спецоперацию на Украине

Александр Маршал отметил, что эти люди не имеют представления, о чем говорят, так как никогда не были на Донбассе.
Он также поинтересовался, почему они не заявляли о своем негативном отношении к войне все восемь лет, пока украинские власти регулярно стреляли по мирным жителям. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на АиФ.ru.
Сам же певец, по его словам, начиная с 2014 года много раз приезжал в Донбасс и своими глазами видел последствия политика киевского режима. «Ком в горле стоит, когда видишь Аллею ангелов — мемориал погибшим от обстрелов детей, которым было от 3-х до 12 лет», — подытожил Александр Маршал.