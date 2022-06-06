На бывшем заводе Renault начнут выпускать автомобили под маркой «Москвич»

Столичный автозавод, который до недавнего времени принадлежал французской автомобильной корпорации Renault, перешел под управление московских властей, и ему было возвращено одно из старых названий.

В первых числах июня в единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие изменения, согласно которым ЗАО «Рено Россия» переименовано в АО «Московский автомобильный завод «Москвич», пишет pravda.ru. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после перехода предприятия в собственность города, на нем будут выпускаться автомобили под маркой «Москвич». Планируется, что уже в этом году с конвейера предприятия сойдут первые машины с классическим двигателем внутреннего сгорания (ДВС), а впоследствии обновленный «Москвич» начнет выпускать электромобили.