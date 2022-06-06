Город55
ГлавноеВсе новости
На бывшем заводе Renault начнут выпускать автомобили под маркой «Москвич»

На бывшем заводе Renault начнут выпускать автомобили под маркой «Москвич»

6 июня, 20:30
Фото: piqsels.com
Столичный автозавод, который до недавнего времени принадлежал французской автомобильной корпорации Renault, перешел под управление московских властей, и ему было возвращено одно из старых названий.

В первых числах июня в единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие изменения, согласно которым ЗАО «Рено Россия» переименовано в АО «Московский автомобильный завод «Москвич», пишет pravda.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после перехода предприятия в собственность города, на нем будут выпускаться автомобили под маркой «Москвич».

Планируется, что уже в этом году с конвейера предприятия сойдут первые машины с классическим двигателем внутреннего сгорания (ДВС), а впоследствии обновленный «Москвич» начнет выпускать электромобили.

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18