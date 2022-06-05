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В Омске увеличился выпуск свинины и молока, но сократилось автопроизводство

В Омске увеличился выпуск свинины и молока, но сократилось автопроизводство

5 июня, 12:22
Фото: 1MI

За год промышленное производство в Омске выросло на 8,7%

Данные за апрель 2022 года.

В апреле этого года промышленное производство в регионе выросло на 8,7%. Омскстат опубликовал соответствующую статистику.

Значительный рост в середине весны показали отрасли производства кокса и нефтепродуктов, лекарств и медицинских материалов, неметаллической минеральной продукции, металлургических изделий, электрооборудования.

А вот сократились показатели в сфере автопроизводства. Отметим, данные за апрель 2022 года эксперты сравнивают с прошлогодней статистикой.

Сообщается о небольшом снижении выпуска пищевых продуктов — на 0,5%. Однако в сфере повседневных продуктов отмечается рост. Так, увеличились объемы производства свинины, мяса птицы, колбасных изделий, молока, масла, сыров, муки и круп.

Снижение объемов на 15,6% фиксируют в добыче полезных ископаемых, в отраслях энергетики, тепло- и газоснабжения.

#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Омскстат#Производство
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