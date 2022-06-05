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Обработка и электроэнергия. В Омске составили рейтинг наиболее прибыльных отраслей

Обработка и электроэнергия. В Омске составили рейтинг наиболее прибыльных отраслей

5 июня, 17:06
Фото: 1MI

Самой прибыльной сферой в Омске оказалось обрабатывающее производство

Основано на данных о финансовом состоянии организаций в январе–марте 2022 года.

Омскстат рассказал о финансовом состоянии организаций в январе–марте 2022 года. Региональные компании получили в сумме 20,1 миллиарда рублей. Это на 36,4% прошлогодних показателей за аналогичный период.

68% от всех организаций оказались прибыльными, то 348 компаний в Омской области работают «в плюс». Рейтинг наиболее выгодных отраслей:

— обрабатывающие производства;

— обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

— транспортировка и хранение;

— торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

164 организации работали «в минус». Общая сумма убытков — 3,8 миллиарда рублей. Показатель меньше прошлогоднего на 5,7%.

#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Статистика#Деньги#Омскстат
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