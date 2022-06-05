Обработка и электроэнергия. В Омске составили рейтинг наиболее прибыльных отраслей

Омскстат рассказал о финансовом состоянии организаций в январе–марте 2022 года. Региональные компании получили в сумме 20,1 миллиарда рублей. Это на 36,4% прошлогодних показателей за аналогичный период.
68% от всех организаций оказались прибыльными, то 348 компаний в Омской области работают «в плюс». Рейтинг наиболее выгодных отраслей:
— обрабатывающие производства;
— обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
— транспортировка и хранение;
— торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
164 организации работали «в минус». Общая сумма убытков — 3,8 миллиарда рублей. Показатель меньше прошлогоднего на 5,7%.