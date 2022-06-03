Цифровая медицина — следующий шаг в области лечения и прогнозирования заболеваний

Страховые компании давно и успешно внедряют IT-технологии в свои бизнес-процессы. Примером может служить телемедицина — за два года ее востребованность увеличилась на 45%. Применение технологий ИИ и IoT в медицине позволит значительно улучшить качество анализа данных пациентов, а это, в свою очередь, будет способствовать значительному продвижению в области лечения и прогнозирования заболеваний. Одним из наиболее перспективных инструментов, работающих на базе интернета вещей и искусственного интеллекта, являются персональные медицинские помощники. ПМП, в свою очередь, встраиваются в единую платформу данных, в которой хранится история изменений в состоянии здоровья пациента вне зависимости от того, где он лечится или наблюдается. Реализация подобных проектов может быть возможна только при участии всех игроков медицинского рынка — государственных и частных медицинских учреждений, а также страховых компаний.