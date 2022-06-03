Появилось видео нападения на омского педагога, убитого мужем

Тем временем, Игорь (имя изменено) не только закидывал бывшую супругу сообщениями с угрозами, где подробно описывал, как с ней расправится, но и избивал ее. После того, как она уехала с ребенком жить к своей маме, он начал выслеживать ее возле садика и работы. Несколько раз приходил в Омский институт водного транспорта, где она работала психологом, и устраивал там скандалы. При этом присутствие посторонних нисколько его не смущало.