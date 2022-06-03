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Появилось видео нападения на омского педагога, убитого мужем

Появилось видео нападения на омского педагога, убитого мужем

3 июня, 14:50
Фото: Предоставлено Городу55
Игорь (имя изменено) полгода преследовал бывшую жену — слал ей сообщения с угрозами и караулил возле работы.

В распоряжении Города55 появилось видео нападения на омского педагога Елену Иванову (имя и фамилия изменены). Молодая женщина трижды писала заявления в полицию на бывшего мужа. Но каждый раз правоохранители ограничивались профилактическими беседами с ним. В возбуждении уголовного дела отказывали, объясняя это отсутствием оснований.

Тем временем, Игорь (имя изменено) не только закидывал бывшую супругу сообщениями с угрозами, где подробно описывал, как с ней расправится, но и избивал ее. После того, как она уехала с ребенком жить к своей маме, он начал выслеживать ее возле садика и работы. Несколько раз приходил в Омский институт водного транспорта, где она работала психологом, и устраивал там скандалы. При этом присутствие посторонних нисколько его не смущало.

Одно из нападений, случившееся в феврале, попало на запись камер наблюдения вуза. На ней видно, что Игорь проходит через турникет, поднимается на второй этаж и караулит бывшую жену возле ее кабинета. В какой-то момент Елена выходит в коридор, видит бывшего мужа. Пытается его оттолкнуть. По словам очевидцев, испуганная женщина начала звонить в полицию. Игорь сначала пинает ее, а потом со всей силы бьет кулаком в голову.

Сейчас эти записи изучают следователи.

Все произошло возле этого кабинета.
Город55
#Видео
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