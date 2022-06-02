В РЭО назвали регионы-аутсайдеры по выполнению программы обращения с ТКО

Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев напомнил, что его структура регулярно собирает данные по обработке и утилизации ТКО в регионах. Согласно информации за апрель, на захоронение было направлено 79,2% отходов, 48,1% - подвергнуто сортировке, 11,4% твердых коммунальных отходов отправили на утилизацию, пишет сайт vedomosti.ru.
По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в апреле ряд регионов не достиг запланированных показателей по данному федеральному проекту.
В список с минимальными показателями по обработке и утилизации попали Карелия, Забайкалье, Северная Осетия и еще ряд субъектов РФ. В перечне не достигших плановых значений по утилизации оказались Чукотка и Новгородская область.
Ранее Российский экологический оператор представил информацию о том, что за февраль в стране отправили на обработку свыше 46% ТКО.