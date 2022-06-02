Операторы сотовой связи предупредили о возможной утечке данных

Российские операторы сотовой связи предупредили пользователей о риске утечки данных, причиной которой могут стать правки в проекте закона о связи. В соответствии с ним, доступ к единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов (ЕИС ПСА), за исключением Центробанка, коммерческих финансовых структур, Росфинмониторинга и операторов систем оплаты, получат кредитные бюро, силовые ведомства, коллекторы и операторы связи.