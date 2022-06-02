Операторы сотовой связи предупредили о возможной утечке данных

В результате принятия проекта закона о связи в новой версии появится риск утечки данных и появления дополнительных расходов. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и заявления нескольких участников рынка.
Российские операторы сотовой связи предупредили пользователей о риске утечки данных, причиной которой могут стать правки в проекте закона о связи. В соответствии с ним, доступ к единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов (ЕИС ПСА), за исключением Центробанка, коммерческих финансовых структур, Росфинмониторинга и операторов систем оплаты, получат кредитные бюро, силовые ведомства, коллекторы и операторы связи.
По словам представителей одного из крупнейших российских операторов, сегодня в государстве развиваются механизмы защиты персональных данных, формируется информационная система, в рамках которой данные могут передаваться широкому кругу лиц, появляется риск невозможности обеспечения безопасности данных на должном уровне.
С этим мнением согласны и представители других операторов. Они подчеркивают, что наличие системы, выполняющей функции посредника, обуславливает дополнительный риск утечки информации. В таких условиях операторы вынуждены будут тратить дополнительные средства на эти цели, что в нынешних условиях «крайне нежелательно».