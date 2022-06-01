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В Омской области появятся новые цифровые решения

В Омской области появятся новые цифровые решения

1 июня, 17:40
Фото: ПАО Сбербанк
Сбербанк обсудил совместную с правительством региона работу по цифровым проектам.

Накануне в рамках рабочей встречи губернатора Омской области Александра Буркова с топ-менеджерами Сбербанка стороны обсудили итоги совместной работы в рамках проектов по цифровизации медицинского обслуживания и процессов государственного управления.

На встрече также обсуждались меры государственной поддержки бизнеса, отраслей экономики и населения в условиях внешнего санкционного давления.

Сбербанк в рамках антикризисных мер активно включился в поддержку предпринимательства и населения. Более подробно о кредитовании бизнеса в рамках программ государственной поддержки на совещании рассказал управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов. Он также сообщил, что для поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров в Омской области, предлагаются варианты урегулирования задолженности по кредитным обязательствам перед банком без требований досрочного погашения.

Дорожная карта по развитию сотрудничества между ПАО Сбербанк и правительством Омской области на 2019-2022 годы включает 13 направлений цифровизации экономики и социальной сферы региона. Сегодня обсуждались новые пилотные проекты в этой сфере. Банк готов представить новые решения в самых различных областях, включая современные форматы сбора и визуального представления массивов данных.

«Цифровая трансформация — это наша действительность, а не далекое будущее. В стране продолжается цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В этом году по пяти стратегическим инициативам, утвержденным Михаилом Мишустиным, запущены цифровые федеральные проекты, цель которых — внедрение удобных сервисов для граждан и бизнеса. Мы стремимся создать более комфортные условия для жителей нашего региона. Для этого создаем единую систему, где всё взаимоувязано и понятно: как получить ту или иную услугу, социальное пособие, записать ребенка в школу или в детский сад, не выходя из дома. В цифровизации Омской области активно участвует крупный бизнес. Эта практика позволит найти передовые решения в короткие сроки», — отметил Александр Бурков.

В 2022 году государственная программа Омской области «Информационное общество» уже предусматривает внедрение компонентов дашборда губернатора Омской области для получения объективных данных по ключевым показателям социально-экономического развития региона для принятия управленческих решений на основе больших данных. Исполнителя работ по внедрению и настройке программного компонента будут определить на конкурсной основе.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время в регионе будут реализованы новые совместные инициативы правительства и банка в сфере повышения уровня доступности медицинских услуг для жителей отдалённых населённых пунктов и финансирования строительства объектов социальной сферы», — отметил Сергей Коновалов.
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