В Омской области появятся новые цифровые решения

Накануне в рамках рабочей встречи губернатора Омской области Александра Буркова с топ-менеджерами Сбербанка стороны обсудили итоги совместной работы в рамках проектов по цифровизации медицинского обслуживания и процессов государственного управления.
На встрече также обсуждались меры государственной поддержки бизнеса, отраслей экономики и населения в условиях внешнего санкционного давления.
Сбербанк в рамках антикризисных мер активно включился в поддержку предпринимательства и населения. Более подробно о кредитовании бизнеса в рамках программ государственной поддержки на совещании рассказал управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов. Он также сообщил, что для поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров в Омской области, предлагаются варианты урегулирования задолженности по кредитным обязательствам перед банком без требований досрочного погашения.
Дорожная карта по развитию сотрудничества между ПАО Сбербанк и правительством Омской области на 2019-2022 годы включает 13 направлений цифровизации экономики и социальной сферы региона. Сегодня обсуждались новые пилотные проекты в этой сфере. Банк готов представить новые решения в самых различных областях, включая современные форматы сбора и визуального представления массивов данных.
«Цифровая трансформация — это наша действительность, а не далекое будущее. В стране продолжается цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В этом году по пяти стратегическим инициативам, утвержденным Михаилом Мишустиным, запущены цифровые федеральные проекты, цель которых — внедрение удобных сервисов для граждан и бизнеса. Мы стремимся создать более комфортные условия для жителей нашего региона. Для этого создаем единую систему, где всё взаимоувязано и понятно: как получить ту или иную услугу, социальное пособие, записать ребенка в школу или в детский сад, не выходя из дома. В цифровизации Омской области активно участвует крупный бизнес. Эта практика позволит найти передовые решения в короткие сроки», — отметил Александр Бурков.
В 2022 году государственная программа Омской области «Информационное общество» уже предусматривает внедрение компонентов дашборда губернатора Омской области для получения объективных данных по ключевым показателям социально-экономического развития региона для принятия управленческих решений на основе больших данных. Исполнителя работ по внедрению и настройке программного компонента будут определить на конкурсной основе.
«Мы рассчитываем, что в ближайшее время в регионе будут реализованы новые совместные инициативы правительства и банка в сфере повышения уровня доступности медицинских услуг для жителей отдалённых населённых пунктов и финансирования строительства объектов социальной сферы», — отметил Сергей Коновалов.