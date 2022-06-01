В Омской области появятся новые цифровые решения

Сбербанк в рамках антикризисных мер активно включился в поддержку предпринимательства и населения. Более подробно о кредитовании бизнеса в рамках программ государственной поддержки на совещании рассказал управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов. Он также сообщил, что для поддержки граждан, пострадавших в результате пожаров в Омской области, предлагаются варианты урегулирования задолженности по кредитным обязательствам перед банком без требований досрочного погашения.