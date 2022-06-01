Мэр Сергей Шелест поздравил юных омичей с Днем защиты детей

Мэр Омска Сергей Шелест поздравил юных омичей с днем защиты детей на празднике в КДЦ имени Свердлова.
В постановке «Пиратский остров» участвовали юные артисты из творческих коллективов культурно-досугового центра и ребята из близлежащего микрорайона.
«Сегодня по всему городу проходят различные праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей, Коллектив КДЦ имени Свердлова всегда организовывает для своего населения интересные, яркие мероприятия. Люди ждут их и с удовольствием приходят целыми семьями», — рассказал директор департамента культуры мэрии Олег Федоренко.
Артистам удалось собрать полный аншлаг. Чтобы рассадить всех гостей, пришлось даже организовать, так называемые, приставные места.
«У нас в Омске очень талантливые дети. Наша задача — дать им все возможности не только для общего образования, но и для реализации этих талантов, будь-то сфера культуры, спорта, иная внеурочная деятельность. Несмотря на каникулы, досуговые объединения будут продолжать работу и ребята, которые в них занимаются, безусловно, смогут провести каникулы интересно и с пользой», — отметил Сергей Шелест.
Почетными гостями праздника стали также депутат Законодательного Собрания Омской области, генеральный директор АО «ОНИИП» Владимир Березовский и заместитель секретаря омского отделения «Единой России», депутат Омского городского Совета Андрей Бондаренко.
Приветствуя участников праздника, Андрей Бондаренко подчеркнул:
«Будущее России в наших детях. Несмотря на все имеющиеся сложности - и политические, и экономические — поддержка детей, материнства, детства была и остается главным направлением нашей государственной политики. Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы у каждого ребенка было по-настоящему счастливое детство, чтобы каждый мог получить хорошее образование, максимально реализовать все имеющиеся у него таланты».