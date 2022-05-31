ВУЗы Подмосковья без экзаменов примут детей военных погибших на Украине

А ранее сообщалось, что для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации на Украине, ВУЗы России установят спец квоты приема на программы бакалавриата и специалитета. Квота будет составлять 10% от общего количества мест в конкретном учебном заведении.