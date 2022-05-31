ВУЗы Подмосковья без экзаменов примут детей военных погибших на Украине

RT опубликовали список высших учебных заведений, готовых предоставить льготы: ГСГУ(Государственный социально-гуманитарный университет) в Коломне, ГГТУ (Государственный гуманитарно-технологический университет) г. Орехово-Зуево, МГОУ (Московский государственный областной университет) Москва, «Дубна» — Государственный университет в городе Дубна, и Технологический университет имени героя-летчика А.А. Леонова в Королеве.
На заседании Государственной думы 2 июня рассмотрят соответствующий законопроект.
А ранее сообщалось, что для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации на Украине, ВУЗы России установят спец квоты приема на программы бакалавриата и специалитета. Квота будет составлять 10% от общего количества мест в конкретном учебном заведении.