Соседи рассказали о детстве убийцы из Всеволожска

По рассказам соседей, мужчина не проживал по адресу совершения преступления — фактически местом его жительства был дом родителей на улице Победы. Прошлым летом мужчину и его подругу часто видели в городе, они производили впечатление «обычной пары». Очевидцы отмечали, что мужчина и женщина не ругались на людях, жили мирно, однако неизвестно, что между ними происходило на самом деле.