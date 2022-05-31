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Соседи рассказали о детстве убийцы из Всеволожска

Соседи рассказали о детстве убийцы из Всеволожска

31 мая, 18:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Мужчину из Всеволожска, который подозревается в убийстве женщины, соседи назвали невменяемым с детства.

Соседи мужчины, убившего женщину во Всеволожске, вспоминают, что он был невменяемым с детства. Об этом пишет 360tv.ru. Комментарии в связи с происшествием в городе давать «побаиваются», так как мужчину хорошо знают.

По рассказам соседей, мужчина не проживал по адресу совершения преступления — фактически местом его жительства был дом родителей на улице Победы. Прошлым летом мужчину и его подругу часто видели в городе, они производили впечатление «обычной пары». Очевидцы отмечали, что мужчина и женщина не ругались на людях, жили мирно, однако неизвестно, что между ними происходило на самом деле.

Впрочем, некоторые жители Всеволожска утверждают, что мужчина был невменяемым буквально с детства. Люди вспоминают, что подозреваемый устраивал гулянки в подъезде. Жильцы дома его боялись, «не хотели связываться и не открывали двери». Одна из соседок вспоминает о детстве подозреваемого так: «Со школьных лет был придурок». Другой житель дома рассказал, что в семье подозреваемого постоянно были крики и скандалы.

Трижды судимый житель Всеволожска Ленинградской области подозревается в убийстве своей бывшей подруги. В местном батутном центре, где работала женщина, он ударил ее в грудь ножом на глазах у 11-летнего сына. Раненая женщина смогла добежать до расположенного рядом заведения, возле которого упала. Прибывшая на место бригада медиков не смогла спасти женщину. 

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