Мишустин: экономика России в условиях санкций остается стабильной

О разговоре премьер-министров России и Казахстана сообщают RT с ссылкой на Интерфакс. Михаил Мишустин рассказал казахстанскому коллеге о том, что активно создаются новые производственные и логистических цепочки. А также проводится значительная работа по формированию соответствующих условий, которые помогут в реализации перспективных проектов.