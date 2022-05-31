Мишустин: экономика России в условиях санкций остается стабильной

Об этом Михаил Мишустин заявил премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову в ходе их деловой встречи. Он также обратил внимание Смаилова на то, что валюта России не теряет сбалансированности.
О разговоре премьер-министров России и Казахстана сообщают RT с ссылкой на Интерфакс. Михаил Мишустин рассказал казахстанскому коллеге о том, что активно создаются новые производственные и логистических цепочки. А также проводится значительная работа по формированию соответствующих условий, которые помогут в реализации перспективных проектов.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений — Ефимов Владимир — ранее рассказывал НСН, что в столичном районе Новогиреево планируется возвести большой индустриальный квартал, площадью 21 га и стоимостью 22 млрд рублей. А поступления в бюджет Москвы превысят 975 млн руб в год.