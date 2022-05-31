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Активист «Единой России» организовал для детей экскурсию к пожарным

Активист «Единой России» организовал для детей экскурсию к пожарным

31 мая, 18:34
Фото: Единая Россия
Детей из микрорайона Амур-2 познакомили с работой спасателей.

КТОС «Новоамурский», победитель предварительного голосования «Единой России» Алексей Русавский и активисты добровольного пожарного общества провели для детей экскурсию в пожарное подразделение. Встречу приурочили ко Дню защиты детей и 95-й годовщине создания органов государственного пожарного надзора.

Ребята смогли рассмотреть вблизи пожарную машину и примерить спецодежду спасателей. Но главное — для них провели лекцию о пожарной безопасности. Сотрудники МЧС рассказали детям, как обращаться с огнем и как действовать при пожаре. Детей научили пользоваться огнетушителями, а для закрепления знаний провели викторину.

Безопасность детей — одно из направлений работы партии. «Единая Россия» недавно предложила запустить несколько проектов, касающихся детского отдыха.

Например, в рамках «Школы безопасного поведения» появится серия видеороликов о возможных опасных ситуациях. Также предлагается создать электронную карту опасных для детей мест городской инфраструктуры. Реализовывать инициативы будут совместно с общественниками и профильными ведомствами.

«Подобные мероприятия необходимы. Сейчас наступает пора летних каникул, дети часто остаются дома одни, и важно, чтобы они знали правила пожарной безопасности. К сожалению, в последнее время участились случаи трагедий с участием детей. В том числе случаи, связанные с неосторожным обращением с огнем. Мы — взрослые должны приложить все усилия, чтобы подобное не повторялось. Маленьких детей наедине со спичками, зажигалками и горючими жидкостями оставлять категорически нельзя. Школьникам нужно объяснить, что есть единый номер спасения 112, а также телефон спасателей МЧС 01 с городского телефона, для мобильных -101, по котором следует звонить в случае пожара. Эти знания могут спасти чью-то жизнь», — отметил победитель предварительного голосования «Единой России» Алексей Русавский.
#Вероника Жукова
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