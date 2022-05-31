Активист «Единой России» организовал для детей экскурсию к пожарным

Ребята смогли рассмотреть вблизи пожарную машину и примерить спецодежду спасателей. Но главное — для них провели лекцию о пожарной безопасности. Сотрудники МЧС рассказали детям, как обращаться с огнем и как действовать при пожаре. Детей научили пользоваться огнетушителями, а для закрепления знаний провели викторину.