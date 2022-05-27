В Госдуме предложили лишать водителей прав за повторные нарушения

В рамках внесенных на рассмотрение проектов предполагается ужесточить наказание для водителей, уже лишенных прав, но вновь севших за руль транспортного средства. Такое нарушение может повлечь за собой штраф — от 50 до 100 тыс. рублей, обязательные работы сроком от 150 до 200 часов. В настоящее время в отношении таких водителей принимаются более мягкие меры.