gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2022, 11:52

Published 27 мая 2022, 11:52

Modified 27 мая 2022, 11:56

Updated 27 мая 2022, 11:56

В Госдуме предложили лишать водителей прав за повторные нарушения

В Госдуме предложили лишать водителей прав за повторные нарушения

27 мая 2022, 11:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения могут ужесточить.

В Государственной думе РФ рассмотрят два проекта закона об ужесточении наказания за нарушение ПДД, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Суммы штрафов вырастут, а строгость наказания повысится вплоть до лишения водителей транспортных средств.

В рамках внесенных на рассмотрение проектов предполагается ужесточить наказание для водителей, уже лишенных прав, но вновь севших за руль транспортного средства. Такое нарушение может повлечь за собой штраф — от 50 до 100 тыс. рублей, обязательные работы сроком от 150 до 200 часов. В настоящее время в отношении таких водителей принимаются более мягкие меры.

Как отметила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, сегодня по таким нарушениям признак повторности отсутствует в принципе. В то же время, подчеркнула парламентарий, неоднократные нарушения и демонстративно неуважительное отношение к закону, равно как и пренебрежение безопасностью граждан и ценностью жизни влечет за собой одинаковую ответственность.

В соответствии с документами, которые рассматриваются в Госдуме, для водителей, уже лишенных прав, может быть предусмотрена и уголовная ответственность — в том случае, если сотрудники ГИБДД неоднократно будут фиксировать их нахождение за рулем. Возможное наказание — лишение свободы до года. Злостных нарушителей может ждать конфискация транспортных средств. 

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика