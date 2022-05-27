В Госдуме предложили лишать водителей прав за повторные нарушения

Posted 27 мая 2022, 11:52
Published 27 мая 2022, 11:52
Modified 27 мая 2022, 11:56
Updated 27 мая 2022, 11:56
В Государственной думе РФ рассмотрят два проекта закона об ужесточении наказания за нарушение ПДД, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Суммы штрафов вырастут, а строгость наказания повысится вплоть до лишения водителей транспортных средств.
В рамках внесенных на рассмотрение проектов предполагается ужесточить наказание для водителей, уже лишенных прав, но вновь севших за руль транспортного средства. Такое нарушение может повлечь за собой штраф — от 50 до 100 тыс. рублей, обязательные работы сроком от 150 до 200 часов. В настоящее время в отношении таких водителей принимаются более мягкие меры.
Как отметила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая, сегодня по таким нарушениям признак повторности отсутствует в принципе. В то же время, подчеркнула парламентарий, неоднократные нарушения и демонстративно неуважительное отношение к закону, равно как и пренебрежение безопасностью граждан и ценностью жизни влечет за собой одинаковую ответственность.
В соответствии с документами, которые рассматриваются в Госдуме, для водителей, уже лишенных прав, может быть предусмотрена и уголовная ответственность — в том случае, если сотрудники ГИБДД неоднократно будут фиксировать их нахождение за рулем. Возможное наказание — лишение свободы до года. Злостных нарушителей может ждать конфискация транспортных средств.