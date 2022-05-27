«Омсктехуглероду» согласовали снос 17 гектаров поросли клена

На том же заседании комиссии разрешили снос почти 400 берез в зоне застройки нового микрорайона на Волгоградской. В защиту леса ранее активно выступали омские общественники. За вырубленный участок компания обязалась заплатить 4.8 млн рублей, то есть примерно по 12 тыс рублей за дерево. Эколог Сергей Костарев ранее называл такую сумму недостаточной, так как хороший крупномерный саженец стоит больше.