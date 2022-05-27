«Омсктехуглероду» согласовали снос 17 гектаров поросли клена

Омский завод технического углерода намерен снести поросль клена в охранной зоне промышленно-ливневого коллектора внеплощадочной канализации, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги на улице Барабинской. С соответствующим обращением предприятие обратилось в городскую комиссию по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.
26 мая на заседании комиссии обращение Омсктехуглерода было согласовано, подтвердили «Городу55» в администрации. При этом компенсационное озеленение не предусмотрено, так как работы будут вести в охранной зоне инженерных сетей. Такое правило предусмотрено решением Омского городского Совета № 45 от 25 июля 2007 года.
Отметим, ранее Город55 отправлял омским предприятиям запрос об участии в системном озеленении Омска. Поводом для этого стало предложение главы экспертного совета по экологии при губернаторе Омской области Рашида Исмаилова подключить к масштабным высадкам деревьев предприятия, которые входят в федеральный проект «Чистый воздух». Омский завод технического углерода предоставил ответ одним из первых. По просьбе предприятия приводим его полностью:
«Добрый день! В ответ на ваш запрос № 03102021 сообщаем:
Реагировать на пустословие ноунеймов, являющихся составной частью инфраструктуры паразитирования на экологических проблемах, не считаем необходимым. Участие в розыгрыше пиар-акций с нулевым природоохранным эффектом не входит в круг наших интересов. Что касается озеленения, то вы абсолютно не обладаете никакой информации касательно многолетних программ, реализуемых «Омсктехуглеродом». Засим до свидания.
Даем право на публикацию нашего ответа, но при условии, что он будет обнародован без купюр».
Город55 обязательно направит «Омсктехуглероду» и администрации города запрос о предоставлении информации, касающейся объемов озеленения, о которых сообщается в ответе предприятия.
Добавим, по причине попадания зарослей в охранную зону тепловых сетей комиссия также согласовала вырубку 51 дерева «Тепловой компании» и 14 деревьев — компании «Омск РТС».
На том же заседании комиссии разрешили снос почти 400 берез в зоне застройки нового микрорайона на Волгоградской. В защиту леса ранее активно выступали омские общественники. За вырубленный участок компания обязалась заплатить 4.8 млн рублей, то есть примерно по 12 тыс рублей за дерево. Эколог Сергей Костарев ранее называл такую сумму недостаточной, так как хороший крупномерный саженец стоит больше.