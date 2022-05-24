Александр Бурков поздравил омских спортсменов с крупными победами

В этом сезоне омские спортивные клубы добились впечатляющих результатов. Баскетболистки «Нефтяника» выбились в элитный дивизион российского баскетбола — Премьер-лигу. «СКИФ» впервые завоевал золотые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд Высшей лиги и в следующем году будет выступать уже в Суперлиге. Флорболисты «Сибири» получили еще один Кубок победителя и титул двукратного чемпиона России по флорболу среди мужских команд в Высшей лиге.