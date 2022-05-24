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Александр Бурков поздравил омских спортсменов с крупными победами

Александр Бурков поздравил омских спортсменов с крупными победами

24 мая, 18:40
Фото: правительство Омской области
В Омске отметили завершение спортивного сезона 2021/2022 года.

В этом сезоне омские спортивные клубы добились впечатляющих результатов. Баскетболистки «Нефтяника» выбились в элитный дивизион российского баскетбола — Премьер-лигу. «СКИФ» впервые завоевал золотые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд Высшей лиги и в следующем году будет выступать уже в Суперлиге. Флорболисты «Сибири» получили еще один Кубок победителя и титул двукратного чемпиона России по флорболу среди мужских команд в Высшей лиге.

Игроков и тренеров поздравил губернатор Александр Бурков.

«Хотелось бы поблагодарить каждого из вас за ту отдачу и тяжелую работу, которую вы делали в интересах нашего региона. Благодаря вам сегодня популярность игровых видов спорта в нашей стране растет. Но самые главные ваши достижения — это мальчишки и девчонки, которые, глядя на ваше мастерство, приходят в спорт, начинают заниматься физкультурой, и в дальнейшем многие из них будут представлять Омскую область в большом спорте», — отметил он.
#Вероника Жукова
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