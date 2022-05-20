В Омской области под квартиры для детей-сирот перестроили здание военкомата

Кроме того, в Оконешниковском районе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроена Площадь Победы и "Парк культуры и отдыха». На территории выложили тротуарную плитку, смонтировали освещение и видеонаблюдение, установили малые архитектурные формы и детскую игровую площадку.