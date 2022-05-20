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В Омской области под квартиры для детей-сирот перестроили здание военкомата

В Омской области под квартиры для детей-сирот перестроили здание военкомата

21 мая, 00:45
Фото: Правительство Омской области
Ключи от нового жилья получат 16 детей-сирот из Оконешниково.

В поселке Оконешниково под жилье для детей - сирот отремонтировали  двухэтажное здание бывшего военкомата.  В доме за счет средств инвестора оборудовали 16 квартир. 

Готовность нового жилья к заселению сегодня проверил Губернатор Александр Бурков в ходе рабочего визита в Оконешниковский район. Квартиры с чистовой отделкой «под ключ» - есть холодная вода, установлен бойлер для горячей, электроплиты, счетчики расхода электроэнергии и воды. 

«Я считаю, это правильное решение использовать старое здание в центре. Местные власти привлекли инвестора, который построил 16 квартир для детей-сирот, и в ближайшие дни они получат возможность заехать в свои новые и, я считаю, достаточно уютные квартиры. А так стоял остов в центре Оконешниково, который портил вид и не понятно зачем был, а теперь там будут жить люди, жить семьи и играть дети во дворе», - отметил Александр Бурков.
Правительство Омской области

Кроме того, в Оконешниковском районе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроена Площадь Победы и "Парк культуры и отдыха». На территории выложили тротуарную плитку, смонтировали освещение и видеонаблюдение, установили малые архитектурные формы и детскую игровую площадку. 

#Любовь Фёдорова
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