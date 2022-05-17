Неожиданные последствия пожаров. Омичей начали атаковать опасные пресмыкающиеся

Из-за лесных пожаров змеи начали приходить не только в населенные пункты, но и в приусадебные хозяйства омичей. Например, в Саргатском районе местные жители пострадали от нашествия гадюк.
Как сообщает 12 канал, одна из жительниц села Хохлово Саргатского района едва не лишилась кота: змея накинулась на домашнее животное и укусила за ухо. Кота удалось спасти, но теперь омичка опасается выходить в огород. У другого местного жителя гадюка незаметно обвила сельскохозяйственный инструмент.
В региональном отделении Всероссийского общества охраны природы объяснили, что пожары спровоцировали естественную миграции змей с выгоревших полей на возвышенности. Летом змеи самостоятельно покинут населенные пункты и переберутся в лес.
В министерстве здравоохранения Омской области жителей региона предупредили, что в опасных районах лучше передвигаться в резиновых высоких сапогах и по возможности избегать какого-либо контакта с пресмыкающимися. После укуса нельзя отсасывать яд или мазать рану какими-либо кремами, в этом случае нужно вызвать скорую помощь. Убивать змей также нельзя.