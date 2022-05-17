Город55
ГлавноеВсе новости
Неожиданные последствия пожаров. Омичей начали атаковать опасные пресмыкающиеся

Неожиданные последствия пожаров. Омичей начали атаковать опасные пресмыкающиеся

17 мая, 12:54
Фото: 1MI

В Омской области из-за пожаров активизировались змеи

Змеи начали выходить из лесов в населенные пункты.

Из-за лесных пожаров змеи начали приходить не только в населенные пункты, но и в приусадебные хозяйства омичей. Например, в Саргатском районе местные жители пострадали от нашествия гадюк.

Как сообщает 12 канал, одна из жительниц села Хохлово Саргатского района едва не лишилась кота: змея накинулась на домашнее животное и укусила за ухо. Кота удалось спасти, но теперь омичка опасается выходить в огород. У другого местного жителя гадюка незаметно обвила сельскохозяйственный инструмент.

В региональном отделении Всероссийского общества охраны природы объяснили, что пожары спровоцировали естественную миграции змей с выгоревших полей на возвышенности. Летом змеи самостоятельно покинут населенные пункты и переберутся в лес.

В министерстве здравоохранения Омской области жителей региона предупредили, что в опасных районах лучше передвигаться в резиновых высоких сапогах и по возможности избегать какого-либо контакта с пресмыкающимися. После укуса нельзя отсасывать яд или мазать рану какими-либо кремами, в этом случае нужно вызвать скорую помощь. Убивать змей также нельзя.

#Происшествия#Новости#Омск#Змея#Село#Ольга Акамова
Подпишитесь
В Омске глава Кировского округа ушел в отставку после критики мэра
Сегодня, 13:00
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Сегодня, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
Вчера, 16:58
У самолета из Омска возникли проблемы при заходе на посадку в Екатеринбурге
Рейс выполняла компания Red Wings.
Сегодня, 14:28
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Сегодня, 16:59
Омск оказался на дне рейтинга по количеству парков и скверов
Сегодня, 09:03