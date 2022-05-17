Неожиданные последствия пожаров. Омичей начали атаковать опасные пресмыкающиеся

В министерстве здравоохранения Омской области жителей региона предупредили, что в опасных районах лучше передвигаться в резиновых высоких сапогах и по возможности избегать какого-либо контакта с пресмыкающимися. После укуса нельзя отсасывать яд или мазать рану какими-либо кремами, в этом случае нужно вызвать скорую помощь. Убивать змей также нельзя.