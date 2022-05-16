Омский суд возобновил уголовное дело «Левобережного маньяка»

В Омском областном суде завтра пройдет предварительное слушание по уголовному делу 39-летнего Сергея Городничева, сообщает «Новый Омск». Напомним, в июле 2020 года полиция задержала мужчину по подозрению в многочисленных нападениях на женщин.



По версии следствия, орудовал Городничев на Левом берегу. Он выслеживал жертву до дома, нападал в подъезде и срывал драгоценности. Награбленное он сдавал в ломбарды. Деньги ему нужны были, чтобы обеспечивать себя — платить за съемное жилье и бытовые расходы. Из ценных покупок на вырученные от грабежа деньги Городничев купил телевизор.



В результате разбоев он расправился с двумя омичками, спасти врачи смогли только одну из них.



«Левобережный маньяк» — именно так прозвали жестокого мужчину. На данный момент он обвиняется в убийстве, грабежах, разбое и покушении на убийство.



Уголовное дело Городничева поступило в Омский областной суд 6 июля прошлого года, но производство по нему уже дважды приостанавливали. Причина этому тяжелая болезнь обвиняемого, которая подтверждена медицинским заключением.

Производство по уголовному делу маньяка суд в очередной раз возобновил в начале мая 2022 года. Болезнь мужчины неизвестна.



За совершенные преступления ему грозит пожизненный срок.