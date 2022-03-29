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Posted 29 марта 2022, 07:07

Published 29 марта 2022, 07:07

Modified 29 марта 2022, 07:08

Updated 29 марта 2022, 07:08

В детских садах Красноярска усилили пропускной режим после ЧП со стрельбой

29 марта 2022, 07:07
В Красноярске приняли решение усилить пропускной режим в детских садах после ЧП со стрельбой, произошедшего накануне.

В пресс-службе управления образования Красноярска сообщили, что пропускной режим будет усилен после ЧП со стрельбой. 28 марта 2022 года 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, после чего отправилась в детский сад № 31. В детском саду ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто злоумышленницы ружье. Сотрудница детского сада попыталась забрать ружье, оружие выстрелило в стену, в результате никто не пострадал. В правоохранительных органах уточняется, что за несколько дней до происшествия злоумышленница уже приходила в дошкольное учреждение — якобы для того, чтобы устроиться на работу, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

В отношении руководства дошкольного учреждения и уполномоченных, отвечающих за охрану детского сада, прошли проверки. Злоумышленница на момент задержания находилась в неадекватном состоянии, поэтому провести допрос получилось не сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство.

Глава Красноярска после происшествия оперативно прибыл в дошкольное учреждение. По его распоряжению во всех детских садах города усилен пропускной режим. Начата внутренняя проверка. В управлении образования Красноярска отметили уверенность действий сотрудников дошкольного учреждения, благодаря которым злоумышленницу удалось задержать.

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