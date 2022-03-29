В детских садах Красноярска усилили пропускной режим после ЧП со стрельбой

В пресс-службе управления образования Красноярска сообщили, что пропускной режим будет усилен после ЧП со стрельбой. 28 марта 2022 года 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, после чего отправилась в детский сад № 31. В детском саду ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто злоумышленницы ружье. Сотрудница детского сада попыталась забрать ружье, оружие выстрелило в стену, в результате никто не пострадал. В правоохранительных органах уточняется, что за несколько дней до происшествия злоумышленница уже приходила в дошкольное учреждение — якобы для того, чтобы устроиться на работу, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».