В детских садах Красноярска усилили пропускной режим после ЧП со стрельбой

Posted 29 марта 2022, 07:07
Published 29 марта 2022, 07:07
Modified 29 марта 2022, 07:08
Updated 29 марта 2022, 07:08
В пресс-службе управления образования Красноярска сообщили, что пропускной режим будет усилен после ЧП со стрельбой. 28 марта 2022 года 19-летняя девушка из ружья застрелила своего отца, после чего отправилась в детский сад № 31. В детском саду ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто злоумышленницы ружье. Сотрудница детского сада попыталась забрать ружье, оружие выстрелило в стену, в результате никто не пострадал. В правоохранительных органах уточняется, что за несколько дней до происшествия злоумышленница уже приходила в дошкольное учреждение — якобы для того, чтобы устроиться на работу, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».
В отношении руководства дошкольного учреждения и уполномоченных, отвечающих за охрану детского сада, прошли проверки. Злоумышленница на момент задержания находилась в неадекватном состоянии, поэтому провести допрос получилось не сразу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство.
Глава Красноярска после происшествия оперативно прибыл в дошкольное учреждение. По его распоряжению во всех детских садах города усилен пропускной режим. Начата внутренняя проверка. В управлении образования Красноярска отметили уверенность действий сотрудников дошкольного учреждения, благодаря которым злоумышленницу удалось задержать.