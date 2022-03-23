Омских подростков, зверски убивших всю семью, отправили на психиатрическую экспертизу

В Омске продолжается расследование громкой истории, случившейся в селе Юрьевка Павлоградского района и буквально за несколько дней ставшей известной на всю страну. Напомним, в январе там зверски убили целую семью — родителей и девочку-инвалида. В кровавой резне выжили только младший ребенок и его старшая сестра.
Населенный пункт находится на самом юге Омской области, прямо на границе с Казахстаном. Изначально в преступлении подозревали каких-нибудь заезжих «гастролеров». Однако реальность оказалась куда чудовищнее.
14-летняя дочь убитых сначала изображала испуг и даже присоединилась к поискам подозреваемых. По ее описанию составили фоторобот некоего бородатого мужчины в калошах. Как оказалось — вымышленного. Вскоре выяснилось, что к бесчеловечному убийству причастна как раз дочь. Девушка подговорила своего взрослого парня убить мать и отчима из-за того, что родные запрещали парочке встречаться.
После расправы на телах убитых насчитают около 50 ножевых ранений. При этом 10-летнему ребенку зачем-то выкололи глаза.
Пощадили только младшего братика, который стал свидетелем случившегося и рассказал обо всем силовикам. После этого все раскрылось. Во время следственного эксперимента девушка рассказывала о том, как возлюбленный убивал ее маму, отчима и маленькую сестру, как о вполне обыденных вещах.
Девушку и ее парня на время следствия отправили в изолятор. Как обычно бывает в таких случаях, их отправили на судебно-психологическую экспертизу. Сейчас она проводится амбулаторно в Омске, рассказала Городу55 официальный представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.
Заключение специалистов будет готово примерно через два-три месяца. Если обвиняемых признают невменяемыми, они могут избежать заключения в колонии, но будут отправлены на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В случае, если окажется, что подростки отдавали себе полный отчет в том, что делают, им грозят длительные сроки в колонии.
Напомним, восьмиклассница характеризуется в школе практически как идеальный ребенок. Семья, где она воспитывалась, в селе считалась зажиточной. А вот о ее парне совсем другие отзывы. Говорят, он бросил школу и нигде толком не работал. Однажды он устроился помогать своей тете по фермерскому хозяйству. Но во время работы на ферме парень ночью пробрался в гараж родственницы и начал сливать бензин из ее машины. При этом он чиркнул спичкой, чтобы подсветить себе, а когда начался пожар, испугался и сбежал. В результате полностью выгорели дом и все надворные постройки. Мать подростка выплачивает ущерб родственникам до сих пор.
Именно поэтому родители запрещали девушке общаться с парнем. В отместку она подговорила парня убить свою семью. Сама открыла ему ночью дверь в дом и находилась там, пока расправа не закончилась. Потом пошла стучаться к соседям и «просить о помощи».
Проститься с погибшими родителями и их дочкой пришла не только вся Юрьевка, люди приезжали из соседних сел и из города. В день похорон на дороге по улице Новой, где случилась трагедия, даже образовалась пробка.