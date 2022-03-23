Омских подростков, зверски убивших всю семью, отправили на психиатрическую экспертизу

Напомним, восьмиклассница характеризуется в школе практически как идеальный ребенок. Семья, где она воспитывалась, в селе считалась зажиточной. А вот о ее парне совсем другие отзывы. Говорят, он бросил школу и нигде толком не работал. Однажды он устроился помогать своей тете по фермерскому хозяйству. Но во время работы на ферме парень ночью пробрался в гараж родственницы и начал сливать бензин из ее машины. При этом он чиркнул спичкой, чтобы подсветить себе, а когда начался пожар, испугался и сбежал. В результате полностью выгорели дом и все надворные постройки. Мать подростка выплачивает ущерб родственникам до сих пор.