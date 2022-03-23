Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2022,, 19:44

Published 23 марта 2022,, 19:44

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

IT-аналитик сообщил о невозможности предотвращения утечки личных данных

23 марта 2022, 19:44
Невозможно на 100% защитить личные данные от утечки на персональных устройствах или при работе с приложениями и компаниями. В первом случае слив происходит из-за нелицензионных программ и ОС, а во втором – по вине компаний. Об этом заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Нельзя защитить от утечки свои телефоны, комментарии, адреса и заказы, поскольку информация сливается изнутри компании. Потерять личные данные можно из-за того, что пользователи устанавливают на компьютеры или телефоны трояны или из-за того, что они работают со взломанными приложениями. Так можно поймать вирус. Такие люди не используют антивирус или игнорируют его предупреждения. Также Муртазин посоветовал доверять свои данные только проверенным компаниям. Об этом сообщает news.ru.

Отмечается, что мошенники начали использовать фейковые сервисы, чтобы проверять данные банковских карт на соответствие слитой базе. Держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы проверить, не попали ли их данные в руки мошенников.

#Общество#Новости
Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03