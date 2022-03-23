IT-аналитик сообщил о невозможности предотвращения утечки личных данных

Нельзя защитить от утечки свои телефоны, комментарии, адреса и заказы, поскольку информация сливается изнутри компании. Потерять личные данные можно из-за того, что пользователи устанавливают на компьютеры или телефоны трояны или из-за того, что они работают со взломанными приложениями. Так можно поймать вирус. Такие люди не используют антивирус или игнорируют его предупреждения. Также Муртазин посоветовал доверять свои данные только проверенным компаниям. Об этом сообщает news.ru.