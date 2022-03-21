Telegram обошел по популярности WhatsApp в Омской области

Posted 21 марта 2022, 12:26
Published 21 марта 2022, 12:26
Modified 23 марта 2022, 13:34
Updated 23 марта 2022, 13:34
Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.
В Омской области Telegram вышел на первое место еще в конце прошлого года, при этом за первые две недели марта его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 56% до 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.
Доля WhatsApp в регионе сократилась с 43% до 32%, он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber составляет около 1%.
Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь в России расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.