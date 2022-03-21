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Posted 21 марта 2022, 12:26

Published 21 марта 2022, 12:26

Modified 23 марта 2022, 13:34

Updated 23 марта 2022, 13:34

Telegram обошел по популярности WhatsApp в Омской области

21 марта 2022, 12:26
Сервис Telegram впервые стал самым популярным мессенджером в стране. Активный рост числа пользователей начался с 24 февраля, сообщили специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.

Популярность Telegram растет почти на всей территории России. Если на конец 2021 года сервис был главным средством общения в 55 регионах, то сейчас лидирует в 82. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня – там самым популярным мессенджером остается WhatsApp.

В Омской области Telegram вышел на первое место еще в конце прошлого года, при этом за первые две недели марта его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 56% до 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp в регионе сократилась с 43% до 32%, он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber составляет около 1%.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь в России расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp – 26 Мб, Viber – 8 Мб.

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