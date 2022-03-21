Telegram обошел по популярности WhatsApp в Омской области

В Омской области Telegram вышел на первое место еще в конце прошлого года, при этом за первые две недели марта его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 56% до 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.