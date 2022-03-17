“Единая Россия” инициировала меры по обеспечению продовольственной безопасности

“Предоставленные субсидии будут возвращаться в бюджеты субъектов в качестве налогов, которые уплачивает предприятие после запуска. Также есть рекомендация – поставить цель по наращиванию импортозамещающих производств. Никакого вольнодумия по поводу импорта не должно быть. Нужно давать четкие поручения профильным министерствам, чтобы точечно поддерживали проекты по созданию уникальной продукции, которые бы могли бы быть реализованы в течение 2-4 лет”, – сообщил Виктор Линник. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.