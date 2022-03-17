“Единая Россия” инициировала меры по обеспечению продовольственной безопасности

Posted 17 марта 2022,, 19:17
Published 17 марта 2022,, 19:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В ходе совещания речь шла об ограничении любого рода проверок и отмене ряда штрафных санкций, пишет издание RostovGazeta.
Координатор направления народной программы ЕР “Развитие села”, заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина отметила необходимость изменений в условиях предоставления субсидий хлебопекарной промышленности. Она сообщила, что в ближайшее время появится постановление о поддержке системообразующих предприятий в АПК. Также прозвучала инициатива об активизации работы по импортозависимым направлениям, составлении перечня оборудования, запчастей для размещения заказов или разработки аналогов для сельхозпредприятий.
Школкина сообщила, что правительство уже инициировало выдачу кредитов на проведение весенних полевых работ под низкий процент, а также направило 2,5 млрд рублей на субсидирование хлебопекарной промышленности. Кроме того, дополнительное финансирование благодаря инициативе “Единой России” уже направлено на закупку новой сельхозтехники.
“Мы воспользуемся правом просить правительство выделить дополнительные финансы, учитывая рост всех затрат, которые сегодня несут наши предприятия. И будем просить правительство об изменении условий по предоставлению субсидий”, – добавила Надежда Школкина.
Для обеспечения импортозамещения в агропромышленном комплексе и развития производства сельхозтехники в России “Единая Россия” сформирует перечень нужд предприятий отрасли в технике, комплектующих и сельхозматериалах и адресует его в Минпромторг. Это поможет закрыть дефицит, появление которого возможно из-за санкций.
“Необходимо сделать акцент на отечественную технику. Нужно посмотреть на локализацию наших производств, чтобы предприятия АПК могли сформировать и разместить у них свои заказы”, – подчеркнула парламентарий. Также Школкина согласилась с предложением участников совещания о расширении льготного лизинга и увеличении срока его действия с 8 до 10 лет.
Представители отрасли АПК тоже предложили свои инициативы. Так, руководитель “Мираторга” Виктор Линник инициировал субсидировать инвестиции в инфраструктуру отрасли для организации новых рабочих мест и запуска производств.
“Предоставленные субсидии будут возвращаться в бюджеты субъектов в качестве налогов, которые уплачивает предприятие после запуска. Также есть рекомендация – поставить цель по наращиванию импортозамещающих производств. Никакого вольнодумия по поводу импорта не должно быть. Нужно давать четкие поручения профильным министерствам, чтобы точечно поддерживали проекты по созданию уникальной продукции, которые бы могли бы быть реализованы в течение 2-4 лет”, – сообщил Виктор Линник. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.