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Posted 16 марта 2022,, 13:21

Published 16 марта 2022,, 13:21

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Вирусолог оценил штамм «сталс-Омикрон»

16 марта 2022, 13:21
Анатолий Альтштейн — вирусолог, профессор центра имени Гамалеи, заявил, что штамм коронавирусной инфекции «стелс-Омикрон», несмотря на более высокую скорость распространения, является не более опасным, чем обычный «омикрон».

По сообщению NEWS.ru, вирусолог отметил, что несмотря на более высокую скорость распространения, «стелс-Омикрон» не опаснее обычного коронавируса и его не стоит бояться, поскольку сейчас ситуация уже совсем другая. По сравнению 2020 годом смертность от заболевания коронавирусной инфекции значительно снизилась. Также вирусолог выразил надежду, что к лету количество уровень заражаемости новым вирусом снизиться, но вакцинация сохранится.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из-за высокой скорости распространения новый штамм коронавирусной инфекции «стелс-Омикрон» имеет все шансы стать доминирующим. При этом он отметил, что перенесенный коронавирус не дает гарантированной защиты от заражения новой мутацией.

Напомним, впервые «стелс-Омикрон» выявили в Швеции в январе этого года. Сейчас он распространяется в Дании и очаги заражения также фиксируются в Российской Федерации.

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