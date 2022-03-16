Вирусолог оценил штамм «сталс-Омикрон»

По сообщению NEWS.ru, вирусолог отметил, что несмотря на более высокую скорость распространения, «стелс-Омикрон» не опаснее обычного коронавируса и его не стоит бояться, поскольку сейчас ситуация уже совсем другая. По сравнению 2020 годом смертность от заболевания коронавирусной инфекции значительно снизилась. Также вирусолог выразил надежду, что к лету количество уровень заражаемости новым вирусом снизиться, но вакцинация сохранится.