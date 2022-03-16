Вирусолог оценил штамм «сталс-Омикрон»

Posted 16 марта 2022,, 13:21
Published 16 марта 2022,, 13:21
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По сообщению NEWS.ru, вирусолог отметил, что несмотря на более высокую скорость распространения, «стелс-Омикрон» не опаснее обычного коронавируса и его не стоит бояться, поскольку сейчас ситуация уже совсем другая. По сравнению 2020 годом смертность от заболевания коронавирусной инфекции значительно снизилась. Также вирусолог выразил надежду, что к лету количество уровень заражаемости новым вирусом снизиться, но вакцинация сохранится.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что из-за высокой скорости распространения новый штамм коронавирусной инфекции «стелс-Омикрон» имеет все шансы стать доминирующим. При этом он отметил, что перенесенный коронавирус не дает гарантированной защиты от заражения новой мутацией.
Напомним, впервые «стелс-Омикрон» выявили в Швеции в январе этого года. Сейчас он распространяется в Дании и очаги заражения также фиксируются в Российской Федерации.