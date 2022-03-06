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Posted 6 марта 2022,, 07:53

Published 6 марта 2022,, 07:53

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

РЖД разработали и запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий

6 марта 2022, 07:53
На официальном сайте «Российских железных дорог» (РЖД) появился новый сервис для бронирования гостиниц и экскурсий.

Новый сервис — альтернатива голландскому сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com, который в связи с все возрастающими сложностями ведения бизнеса на территории РФ временно приостановил оказание услуг россиянам. Об этом пишет портал NewsNN.ru.

Сервис бронирования от РЖД разработан на базе российского программного обеспечения. В его базе содержится примерно шестьдесят тысяч отелей, и их список постоянно увеличивается.

Для получения услуги по бронированию на сайте РЖД путешественнику нужно перейти по ссылке travel.rzd.ru, определиться с гостиницей, выбрать номер и внести предоплату. В системе можно найти все данные об услугах отелей и их рейтингах, условиях бронирования, а также отзывы пользователей.

Отмечается, что на этом же сайте можно заказать и экскурсии, перед этим ознакомившись с экскурсионной программой, датой проведения и условиями бронирования.

#Общество#Новости
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