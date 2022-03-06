РЖД разработали и запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий

Для получения услуги по бронированию на сайте РЖД путешественнику нужно перейти по ссылке travel.rzd.ru, определиться с гостиницей, выбрать номер и внести предоплату. В системе можно найти все данные об услугах отелей и их рейтингах, условиях бронирования, а также отзывы пользователей.