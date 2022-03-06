РЖД разработали и запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий

Posted 6 марта 2022,, 07:53
Published 6 марта 2022,, 07:53
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новый сервис — альтернатива голландскому сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com, который в связи с все возрастающими сложностями ведения бизнеса на территории РФ временно приостановил оказание услуг россиянам. Об этом пишет портал NewsNN.ru.
Сервис бронирования от РЖД разработан на базе российского программного обеспечения. В его базе содержится примерно шестьдесят тысяч отелей, и их список постоянно увеличивается.
Для получения услуги по бронированию на сайте РЖД путешественнику нужно перейти по ссылке travel.rzd.ru, определиться с гостиницей, выбрать номер и внести предоплату. В системе можно найти все данные об услугах отелей и их рейтингах, условиях бронирования, а также отзывы пользователей.
Отмечается, что на этом же сайте можно заказать и экскурсии, перед этим ознакомившись с экскурсионной программой, датой проведения и условиями бронирования.