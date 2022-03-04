На конкурсе Российского научного фонда поддержали несколько омских разработок

Первая из поддержанных разработок называется «Фенотипирование и генотипирование стародавних сортов яровой мягкой пшеницы и основного набора из питомников международной программы КАСИБ, идентификация локусов, ассоциированных с признаками продуктивности растений, устойчивости к засухе, болезням и качества зерна для маркер-ориентированной селекции в Западной Сибири».