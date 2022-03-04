Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2022,, 08:56

Published 4 марта 2022,, 08:56

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

На конкурсе Российского научного фонда поддержали несколько омских разработок

4 марта 2022, 08:56
Оглашены итоги региональных конкурсов Российского научного фонда.

В рамках мероприятия поддержку получили четыре разработки специалистов из Омской области. Об этом информирует «КП-Омск».

Первая из поддержанных разработок называется «Фенотипирование и генотипирование стародавних сортов яровой мягкой пшеницы и основного набора из питомников международной программы КАСИБ, идентификация локусов, ассоциированных с признаками продуктивности растений, устойчивости к засухе, болезням и качества зерна для маркер-ориентированной селекции в Западной Сибири».

Также поддержку получила разработка «Научно обоснованная система мониторинга потоков парниковых газов при различных технологиях введения в оборот залежных земель».

Следом идет разработка «Научное обоснование биотехнологического подхода к глубокой переработке природного органического сырья для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому производству конкурентоспособных функциональных продуктов питания».

И замыкает четверку поддержанных разработок из Омской области «Выявление набора механизмов, обеспечивающих длительную устойчивость мягкой пшеницы к стеблевой ржавчине в Западной Сибири».

#Общество#Новости
Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03