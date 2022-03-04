На конкурсе Российского научного фонда поддержали несколько омских разработок

Posted 4 марта 2022,, 08:56
Published 4 марта 2022,, 08:56
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В рамках мероприятия поддержку получили четыре разработки специалистов из Омской области. Об этом информирует «КП-Омск».
Первая из поддержанных разработок называется «Фенотипирование и генотипирование стародавних сортов яровой мягкой пшеницы и основного набора из питомников международной программы КАСИБ, идентификация локусов, ассоциированных с признаками продуктивности растений, устойчивости к засухе, болезням и качества зерна для маркер-ориентированной селекции в Западной Сибири».
Также поддержку получила разработка «Научно обоснованная система мониторинга потоков парниковых газов при различных технологиях введения в оборот залежных земель».
Следом идет разработка «Научное обоснование биотехнологического подхода к глубокой переработке природного органического сырья для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому производству конкурентоспособных функциональных продуктов питания».
И замыкает четверку поддержанных разработок из Омской области «Выявление набора механизмов, обеспечивающих длительную устойчивость мягкой пшеницы к стеблевой ржавчине в Западной Сибири».