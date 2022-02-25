Зима злится. В Омске назвали прогноз погоды на Масленицу

Posted 25 февраля 2022,, 11:51
Published 25 февраля 2022,, 11:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным сервиса ventuskay.com, 28 февраля в первую половину Масленицы ожидается теплая погода. Вторник, 28 марта, будет облачным, но теплым: температура воздуха составит 0…-5 градуса.
В среду, 1 марта, уже выглянет солнце, отчего чуточку потеплеет до 0…-3 градусов. В облачный четверг, 2 марта, похолодает до -5…-10.
В пятницу, 3 марта есть вероятность выпадения снега. Но температура на улице повысится до -3…-10 градусов.
В следующие дни ожидается -5...-8 градусов. В последний день Масленицы, когда отмечаются проводы зимы, будет довольно прохладно: -7 днем, -15 ночью. Впрочем, массовых празднований, как и в прошлом году, не планируется из-за пандемии.