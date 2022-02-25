Зима злится. В Омске назвали прогноз погоды на Масленицу

В следующие дни ожидается -5...-8 градусов. В последний день Масленицы, когда отмечаются проводы зимы, будет довольно прохладно: -7 днем, -15 ночью. Впрочем, массовых празднований, как и в прошлом году, не планируется из-за пандемии.