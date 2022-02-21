В Омской области с лесозаготовки украли 200 литров дизельного топлива

Posted 21 февраля 2022,, 09:47
Published 21 февраля 2022,, 09:47
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Сумма ущерба составила 10 000 рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность к краже двух братьев. Они работали на делянке. Подозреваемые признались в содеянном. По их словам, они знали, что в определенное время на вырубке никого не будет. Родственники без проблем похитили горючее.
Братья приехали к заброшенной деревне на автомобиле. Топливо они слили в канистры, и продали его по цене 35 рублей за литр жителю Тевриза.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Они уже возместили организации причиненный ущерб.