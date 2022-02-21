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Posted 21 февраля 2022,, 09:47

Published 21 февраля 2022,, 09:47

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Омской области с лесозаготовки украли 200 литров дизельного топлива

21 февраля 2022, 09:47
В отдел полиции по Тевризскому району Омской области обратился работник организации, занимающейся заготовкой леса. Мужчина сообщил, что с территории делянки неизвестные похитили 200 литров дизельного топлива.

Вырубка расположена возле бывшей деревни Новоникольск. Об этом информирует «КП-Омск».

Сумма ущерба составила 10 000 рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность к краже двух братьев. Они работали на делянке. Подозреваемые признались в содеянном. По их словам, они знали, что в определенное время на вырубке никого не будет. Родственники без проблем похитили горючее.

Братья приехали к заброшенной деревне на автомобиле. Топливо они слили в канистры, и продали его по цене 35 рублей за литр жителю Тевриза.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Они уже возместили организации причиненный ущерб.

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