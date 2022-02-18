В аварии в Новосибирской области погибли три человека, в том числе один ребенок

Posted 18 февраля 2022, 08:41
Published 18 февраля 2022, 08:41
Modified 23 февраля 2022, 16:56
Updated 23 февраля 2022, 16:56
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, на автодороге Татарск — Усть-Тарка столкнулись Nissan Vanette и Renault Logan. Женщина, находившаяся за рулем французской иномарки, погибла на месте. Еще через несколько часов в медучреждении, куда доставили пострадавших в ДТП, была зафиксирована смерть мужчины и маленького мальчика. Все погибшие находились в салоне этого же автомобиля.
Еще два человека из обеих машин остались живы, но получили различные травмы.