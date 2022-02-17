Омичи воспользовались чужими руками и выиграли миллион в лотерею

Posted 17 февраля 2022, 11:25
Published 17 февраля 2022, 11:25
Modified 23 февраля 2022, 16:55
Updated 23 февраля 2022, 16:55
По словам омички, лотерейные билеты купил ее муж: мужчина зашел в магазин за бутылкой воды, а кассир предложил купить билет. Мужчина вытянул два билета прямо из рук работника магазина, а во время розыгрыша они вместе с женой стали миллионерами.
«Счастливая рука продавца озолотила нас! Билеты муж не выбирал, а взял из рук кассира. Иногда задумываюсь, а если бы он тогда не зашел в магазин? Миллионером бы стал кто-нибудь другой», — делится эмоциями омичка.
Деньги семья потратит на новую машину, рассказали омичи. Победительница лотереи работает администратором в фитнес-клубе, а ее супруг — специалист по сервису рекламных конструкций. Омичи воспитывают двух дочерей, а в свободное время ездят на природу и ходят в кино.