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Posted 17 февраля 2022, 11:25

Published 17 февраля 2022, 11:25

Modified 23 февраля 2022, 16:55

Updated 23 февраля 2022, 16:55

Омичи воспользовались чужими руками и выиграли миллион в лотерею

Омичи воспользовались чужими руками и выиграли миллион в лотерею

17 февраля 2022, 11:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Семья из Омска по счастливой случайности стала обладателем 1 млн рублей — деньги омичи выиграли в лотерею, билеты которой глава семейства купил в магазине вместе с бутылкой воды.

По словам омички, лотерейные билеты купил ее муж: мужчина зашел в магазин за бутылкой воды, а кассир предложил купить билет. Мужчина вытянул два билета прямо из рук работника магазина, а во время розыгрыша они вместе с женой стали миллионерами.

«Счастливая рука продавца озолотила нас! Билеты муж не выбирал, а взял из рук кассира. Иногда задумываюсь, а если бы он тогда не зашел в магазин? Миллионером бы стал кто-нибудь другой», — делится эмоциями омичка.

Деньги семья потратит на новую машину, рассказали омичи. Победительница лотереи работает администратором в фитнес-клубе, а ее супруг — специалист по сервису рекламных конструкций. Омичи воспитывают двух дочерей, а в свободное время ездят на природу и ходят в кино.

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