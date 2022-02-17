«Единая Россия» заявила о необходимости поддержки молодых семей в России

«Для нас важно, чтобы молодые семьи с детьми не просто чувствовали заботу со стороны государства, а простимулировать их не ограничиваться одним ребенком в семье. Мы все понимаем, что появление малыша — это, несомненно, важный, но самый первый шаг. Его еще нужно вырастить, дать достойное образование и обеспечить правильную среду для проявления творческих способностей.