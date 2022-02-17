«Единая Россия» заявила о необходимости поддержки молодых семей в России

Posted 17 февраля 2022,, 17:06
Published 17 февраля 2022,, 17:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Анна Кузнецова отметила, что комиссия провела исследование во всех регионах России и выяснила, что в целом имеется ряд сложностей в вопросе предоставления поддержки молодым семьям. Основной проблемой является отсутствие единого понимания понятия молодой семьи и подхода к условиям оказания мер поддержки таким семьям, а также единого возрастного критерия, позволяющего пользоваться льготами. Об этом сообщает издание mkset.ru.
«Собственные региональные программы для молодых семей уже реализуются в 46 регионах. Однако меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. В пяти регионах представлен максимальный набор мер. Это Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и Республика Мордовия. В этих регионах молодые семьи пользуются поддержкой при приобретении жилья и другими видами помощи молодым и студенческим семьям», — рассказала Кузнецова.
Примечательно, что не все семьи, рассчитывающие на поддержку, ее получают, отметила Анна Кузнецова. Как показывает практика, в регионах за 2018–2020 годы только 51 процент молодых семей, подавших соответствующие документы, смогли их получить. Остальные оценить меры поддержки не смогли.
Кузнецова сообщила, что для исправления сложившейся ситуации необходимо составить методические рекомендации и внедрить в субъекты РФ наилучшие методы поддержки молодых семей на базе высших учебных заведений. Здесь речь идет об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов. Министерство образования РФ уже одобрило инициативы «Единой России». К 1 сентября ведомство подготовит соответствующие рекомендации по поддержке студенческих семей.
Заместитель министра науки Григорий Гуров также указал на необходимость принятия решений о мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использовании спортивной инфраструктуры университетов и т. д.
«Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки, включая психологическую поддержку», — подчеркнул замминистра науки.
Как отметила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина, Минтруд совместно с «Единой Россией» постоянно взаимодействует по вопросам дополнительных изменений, направленных на наращивание возможностей использования материнского капитала.
В ходе заседания Анна Кузнецова предложила выработать перечень лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и по возможности сформировать базу с оценкой ее эффективности.
Как сообщает сайт ER.ru, высказанные на заседании комиссии «Единой России» предложения будут проработаны с экспертами.
«Для нас важно, чтобы молодые семьи с детьми не просто чувствовали заботу со стороны государства, а простимулировать их не ограничиваться одним ребенком в семье. Мы все понимаем, что появление малыша — это, несомненно, важный, но самый первый шаг. Его еще нужно вырастить, дать достойное образование и обеспечить правильную среду для проявления творческих способностей.
Расширение мер поддержки семей с детьми даст молодым мамам и папам возможность чувствовать себя увереннее.
К таким вопросам необходимо подходить комплексно, повышая уровень жизни людей. От него напрямую зависит настроение людей и семейное планирование», — сказал Вадим Бережной, секретарь Омского регионального отделения «Единой России».