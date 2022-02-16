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Posted 16 февраля 2022,, 13:02

Published 16 февраля 2022,, 13:02

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Киберспортсмен Кузнецов считает идею «налога на Steam» очень сомнительной

16 февраля 2022, 13:02
Экс-капитан команды Virtus.pro, киберспортсмен Ярослав Кузнецов высказался отрицательно об идее введения сбора с игровых площадок типа Steam.

Как сообщает NEWS.ru, инициатива «налога на Steam» предусматривает сбор с игровых площадок средств, которые пойдут на создание патриотических видеоигр.

По словам Кузнецова, Steam и другие площадки включат этот налог в свою стоимость, чтобы не потерять доход. В результате денежная нагрузка ляжет на плечи пользователей, отметил он.

Киберспортсмен также заявил, что в России нет компаний-разработчиков, которые создают действительно качественные компьютерные игры, поэтому неясно, на что пойдут эти средства.

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