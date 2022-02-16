Киберспортсмен Кузнецов считает идею «налога на Steam» очень сомнительной

Posted 16 февраля 2022,, 13:02
Published 16 февраля 2022,, 13:02
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, инициатива «налога на Steam» предусматривает сбор с игровых площадок средств, которые пойдут на создание патриотических видеоигр.
По словам Кузнецова, Steam и другие площадки включат этот налог в свою стоимость, чтобы не потерять доход. В результате денежная нагрузка ляжет на плечи пользователей, отметил он.
Киберспортсмен также заявил, что в России нет компаний-разработчиков, которые создают действительно качественные компьютерные игры, поэтому неясно, на что пойдут эти средства.